Klæbo foreslår store endringer i verdenscupen

– Hvordan tror du langrenn kommer til å utvikle seg – eller sagt på en annen måte – hva må skje for å få med flere nasjoner?

– Hvis jeg fikk bestemme, så er jeg ikke i tvil om at jeg ville flyttet verdenscuprennene til store byer. De kuleste rennene jeg går om vinteren er i Dresden og Drammen. Det er helt rått og mange folk som ser på, svarer Klæbo til TV 2.

– Det er trangt, det er action, dueller og spenning. Det er kanskje ikke de morsomste rennene å gå for du blir mer nervøs enn i «normale» renn. Men, det er show og jeg tror folk liker det de ser på. Jeg tror kortere sløyfer er veien å gå: Sprint og teamsprint, fortsetter 23-åringen.

– Ser du også for deg en stafett med 4x1 kilometer?

– Ja, det hadde vært kult. For det hadde trolig vært uvisst helt til det siste hvem som vinner. Og jo mer spenning, desto større interesse, tror jeg.

– Enklere for unge i flere land

– Men, slike korte løp som du snakker om: Hvordan skal det bidra til økt rekruttering ute i verden?

– Poenget mitt er at du må skape interesse. Du må få flere utøvere som kjenner at de kan kjempe om seieren. Hvis du tar en sprint, så er det jo flere som kan vinne der enn på et distanseløp. Og det er mange som går fort på 100 meter sprint, påpeker Klæbo.

Trønderen legger dessuten til grunn at man kan trene på en annen måte for å lykkes på slike korte distanser.

– Det er ikke nødvendig for eksempel å trene 5x10 motbakkeintervaller, og du trenger heller ikke de råeste rulleskiløypene. Kort sagt: Det gjør det enklere for flere unge i flere land å trene seg fram til verdenstoppen, mener han.

Dresden størst til vinteren

Klæbo understerker at han ikke vil «legge ned» alt som heter distanserenn, men han vil ha mer show. Det sier sitt om hans syn på dagens verdenscup i langrenn, hva som er det største til vinteren for Klæbo.

– Dresden. Selv om det kommer rett etter Tour de Ski, så skal jeg gå der. Jeg gikk der for to år siden. Det er ei kort løype som gås to runder. Det er fryktelig trangt, nesten umulig å komme forbi, det er knall og fall – og stavbrekk. Og midt i byen. Råkult. Topp underholdning for publikum og tv-seerne, sier Klæbo.

– Spennende tanker

Åge Skinstad er medlem av verdenscupkomiteen til Det internasjonale skiforbundet (FIS). Han mener at Klæbo presenterer noen spennende tanker.