– Å få masse sure folk på visning om morgenen passer ikke for meg

Martin Kiligitto, direktør i Nordvik bolig, ønsker at eiendomsmeglere skal kunne benytte seg av søndagen som hviledag. Nå vil han at bransjen skal gå sammen for å få en slutt på søndagsvisningen.

– Å være eiendomsmegler krever at man er tilgjengelig hele tiden. Vi mister kolleger med fantastisk kompetanse når trykket blir for stort, forteller Kiligitto.

Saken ble først omtalt i E24.

Olav Kasland, fagdirektør for bolig i forbrukerrådet, mener dette går på bekostning av dem som er på boligjakt.

– Vi har sympati for at man kan tenke seg en søndag fri, men sett fra et forbrukerperspektiv er det en dårlig løsning, sier Kasland.

Redd for å miste fagkompetanse

Mange yrker i det ganske land har ordninger med søndagsvakter, men Kiligitto mener dette ikke er sammenlignbart med megleryrket.

– Den største forskjellen på å være turnusarbeider og eiendomsmegler er at megleren må være tilgjengelig hele tiden. Vi er avhengige av at dette er et yrke folk har lyst til å stå i hele livet sitt, forteller han.

Kasland oppfordrer bransjen til å se på arbeidstidsordningene, heller enn å droppe søndagsvisningene.

– Alle vet hvor travle folk er på vanlige ettermiddager. Dette gjør at forbrukere får dårligere tid til å se på produktet de skal kjøpe, sier han.

Kiligitto mener det vil komme alle til gode dersom man klarer å beholde kompetansen i bransjen ved å droppe søndagsvisninger.

– Vi har mange løsninger for å løse dette. Blant annet vil vi tilby frokost- og lunsjvisning. Hvis vi samtidig jobber for å beholde den kompetansen vi har, er det optimalt.

– Kjører deg til visning

Er frokostvisning et godt tilbud for en småbarnsfamilie? Forbrukerrådet mener nei.

– Å få masse sure folk på visning om morgenen passer hvert fall ikke for meg, påpeker Kasland.

Kiligitto enes med Kasland om at de begge ønsker det beste for forbrukeren.

– Dette handler ikke om et ønske om å jobbe mindre, men om å flytte arbeidstiden. Vi henter deg i lunsjen og kjører deg til visning, sier Kiligitto.

Oslo-fenomen

Søndagsvisninger er først og fremst et Oslo-fenomen, og Kiligitto mener derfor man fint kan klare seg uten.

– Det selges masse boliger i resten av landet uten at det er søndagsvisninger, sier han.

Administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer, tror at det i mange tilfeller kan lønne seg å ha visninger andre dager enn søndag.