Det er heftig byggeaktivitet på en boligtomt på Blommenholm i Bærum. Artist Tone Damli (31) og Markus Foss (36) er ett steg nærmere sitt etterlengtede drømmehjem.

– Jeg tør ikke å ta noe jubelbrøl før huset står oppe, sa Damli til TV 2 under God morgen Norges jubileumsfest forrige uke.

Det er ikke så rart at Damli er avventende, all den tid det har tatt å komme dit de er i dag.

Fra kjøpet av Villa Solum i 2015 og frem til nå, har de støtt på en rekke problemer.

Da de valgte å rive den opprinnelige villaen uten å ha de nødvendige tillatelsene, ble det ansvarlige byggefirmaet bøtelagt.

Trimrom og utleiedel

Paret vil etter alt å dømme ha mye å juble for når huset omsider er på plass.

I plantegninger, som God kveld Norge har fått tilgang til, ser man tydelig hva slags planer de har for sin nye villa.

Med egen «praktikantdel» i kjelleren kan paret spe på med inntekter om de ønsker å leie ut. De skal i tillegg ha et trimrom og en kjellerstue i denne etasjen.

I husets øverste etasje er det planlagt et gigantisk walk in-closet. Huset rommer tre soverom og tre bad, samt en stor garasje.

Like ved byggeområdet skimtes et flunkende nytt funkishus. Dette er bygget på den andre delen av tomten, som paret i fjor solgte for over syv millioner kroner.

Tone Damli ønsker ikke å kommentere saken overfor God kveld Norge.

