Her kan du kjøpe hus til en femtedel av Oslo-pris

BOLIGPRISER: Forskjellene er store når det gjelder pris på boliger rundt om i landet. På Notodden finner du landets billigste eneboliger. Foto: Google Maps

Prisen du må betale for en bolig varierer voldsomt etter hvor i landet du befinner deg. Her er en oversikt over Norges ti dyreste og billigste steder å kjøpe bolig.