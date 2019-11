Etter bare fem år i produksjon, har Lamborghini Huracan allerede skrevet seg inn i historiebøkene.

Tidligere i høst, nærmere bestemt 14. oktober, rullet nemlig Huracan nummer 14.022 ut av fabrikken i Sant’Agata Bolognese.

Det betyr at superbilen er tidenes mest solgte V10-modell fra Lamborghini. Tidligere var det Gallardo som sto for den bragden. Dette var forgjengeren til dagens Huracan, som solgte nettopp 14.022 eksemplarer gjennom sine 10 leveår (2003 til 2013).

Nå har altså Huracan passert 14.022 solgte eksemplarer etter bare fem år på markedet. Dermed skriver millionbilen seg inn i historiebøkene til Lamborghini – og befester seg som en av deres største salgssuksesser gjennom tidene.

Populær i Norge

Huracan nummer 14.022 er en grå EVO-utgave, levert til det koreanske markedet.

Hjemme i Norge har også Lamborghini løftet salget betydelig de siste årene.

Siden lanseringen i 2014 er det ifølge Olav Medhus i drømmebil-butikken Autoxo, levert over 30 biler. Her er startprisen på rundt tre millioner kroner.

Også super-SUVen Urus kan skilte med gode salgstall, tatt pris og segment i betraktning. Til Broom forteller Medhus at de alene har levert 20 biler, og at interessen for Lamborghini aldri har vært større i Norge.

EVO Spyder er den nyeste modellen i Huracan-familien.

Denne har sørget for tidenes salgsøkning

Doblet salget

Utover rekordsalg av Huracan, er også totalsalget til Lamborghini historisk høyt. I løpet av årets seks første måneder har italienerne utlevet 4.553 biler, noe som er en dobling sammenlignet med samme periode i fjor.

Felles for samtlige Huracan-utgaver er V10-motoren på 5,2 liter. I denne Performate-versjonen leverer den 640 hk.

Her er super-SUV-en Urus den største bidragsyteren. Den utgjør nesten 60 prosent av det totale salget så langt i år.

Når den ladbare versjonen lanseres senere i år, er det ventet nok en salgsboost for Lamborghini.

Dette blir for øvrig Lamborghini-historiens første bil med en form for elektrisk drift. Og drivlinjen er det Porsche som står for.

Det innebærer en 4-liters V8-er som jobber sammen med en elmotor.

Samlet effekt blir rundt 680 hk og 850 Nm. Altså vil den nye utgaven få 20 hk mer enn dagens, som har en ren bensinturbo.

Det er ikke snakk om at den hybride drivlinjen skal erstatte dagens bensinmotor, men være et supplement.

Urus er en stor suksess for Lamborghini. Senere i år kommer den i en ladbar utgave.

