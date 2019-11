To lavtrykk-systemer styrer været i Norge fredag, og vil fortsette å gjøre det gjennom helga.

I nord har det allerede vært kaldt og snø en stund, men dette vil nå spre seg til større deler av landet.

– I Kirkenes hadde vi en gjennomsnittstemperatur som var 15 grader lavere enn gjennomsnittet for oktober. Det er generelt et kaldt preg over hele landet, med et par grader under normalen, sier meteorolog ved Storm Frode Håvik Korneliussen til TV 2.

Han sier det flere steder i Finnmark allerede har vært temperaturer så lave som -20 grader.

– Og vi har en kald periode i vente, sier han.

– Surt i nord

Et lavtrykk ser ut til å skulle bli liggende i ro over Troms og Finnmark. Dette gir snøbyger i de fleste områder, bortsett fra Finnmarksvidda, der det enkelte steder kan bli fint og klart vær.

– Det vil være kuling på kysten i Nord-Norge, generelt surt vær gjennom hele helga, sier Korneliussen.

Sørover mot Trøndelag vil været bli noe bedre lørdag, men fremdeles litt ustabilt. Det kan henge igjen noen regnbyger i høyden i Trøndelag lørdag.

– Særlig nord på Vestlandet, i Sogn og Fjordane og Hordaland får de fint og klart vær, selv om det er relativt lave temperaturer, sier han.

Søndag kan disse delene av landet vente seg fint høst-vær, bortsett fra Hordaland, som kan bli sterkere påvirket av et lavtrykk som kan gi nedbør.

Mer snø

Rogaland og Sørlandet generelt vil trolig få en del nedbør fra sør gjennom helgen.

– Lavtrykksfronten som kommer betyr at det blir tilskyet på Østlandet også. det skal være relativt fint enkelte steder på Østlandet lørdag, men på søndag vil det også komme en del nedbør de fleste steder. Nøyaktig hvor snøgrensen går er litt vanskelig å si, men nedbøren vil helt klart komme som snø mange steder, sier meteorologen.

Oslo er blant grensetilfellene. Der er det ventet temperaturer på en til to grader gjennom helgen, men Korneliussen tror vi kan få snø i hovedstaden.

– På sørlandet vil det være lav snøgrense, men jeg tror nok også Oslo vil få snø. Det vil primært være på søndag, men det kan komme også lørdag, sier han.

Og de stedene som får snø, de vil kanskje ikke bli kvitt den med det første.

– Været utover i neste uke ser relativt likt ut som i helga, med lave temperaturer, så snø vil nok kunne bli liggende utover i uken, sier Korneliussen.