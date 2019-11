Ble sendt hjem fra Jakten på kjærligheten – fant lykken med en annen frier

I høst har de tilbrakt tid sammen i byen. Samtidig har de holdt en lav profil, slik at TV-seerne ikke skulle få vite på forhånd hvordan deres Jakten-reise endte.

– Jeg er ganske aktiv på sosiale medier, så det har vært vanskelig å ikke kunne dele noen bilder av oss to sammen. Men nå har vi fått god tid til å bli kjent, sier Miriam.

22-åringen forteller at hun har fått mange forespørsler fra menn som har sett henne date på TV denne høsten.

– Jeg har fått mye oppmerksomhet, og til slutt måtte jeg slutte å svare de som ringte og sendte meg meldinger, sier hun.

– Aldri trodd

Verken Espen eller Miriam hadde tenkt at et slikt forhold kunne oppstå, da de skrev frierbrev til hver sin Jakten-bonde tidligere i år.

ANDRÉS FRIERE: Jakten-bonden står nå igjen med Hanna Hovland (fra venstre) og Ida Rise, etter at han sendte hjem Signe-Christine Forberg Lillerud og Miriam Sandvik trakk seg. Foto: Unn Grethe Berge/TV 2

– Helt fra starten av syntes jeg at Espen var kjekk, og jeg likte han godt, men jeg hadde aldri trodd at det skulle bli oss to til slutt, sier Miriam.

Hun forteller at hun tror at hun og Espen er en bere match enn hun og André.

– Med André var ikke kjemien helt der, og vi er begge veldig sta og vil ha det på vår måte. Også var avstanden et problem, siden jeg er veldig familiekjær, sier hun videre.

– Håper de finner kjærligheten

Espen forteller at han syntes det var fint å kunne bli kjent med Miriam uten et tidsskjema og kameraer til stede, slik det var da han datet Inger under innspillingen.

– Jeg ble betatt av Inger, men vi kom inn i en boble. Det var kjipt å bli dumpet, men da jeg kom hjem og det hadde gått et par dager, så skjønte jeg at det ikke var sterke følelser inne i bildet, sier han.

INGERS FRIERE: Inger sendte hjem Espen Rødnes (i midten) i mandagens episode. Nå står hun igjen med Gjermund Lien Dahl (til venstre) og Simen Kummeneje (til høyre). Foto: Unn Grethe Berge/TV 2

Han ønsker både Inger og André lykke til videre i Jakten på kjærligheten.

– Jeg håper at både Inger og André finner kjærligheten. Det var nok ikke meningen at det skulle bli Inger og meg, og nå er jeg veldig glad for at det ble slik. Jeg har møtt en fantastisk dame, sier han.

– Det jeg falt for ved Miriam, er måten hun er på. Hun er omsorgsfull, vakker, snill og utrolig morsom å være med. Også synes jeg det er kult at hun er ei bygdejente, siden det er et liv jeg kan tenke meg senere, sier Espen om Miriam, som opprinnelig er fra Kongsvinger.

Se Jakten på kjærligheten mandag på TV 2 og TV 2 Sumo.

Om én uke, mandag 11. november, starter TV 2 Sumo-programmet Kjærlighet til alle.