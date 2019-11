Da Lucas var ti år, la han og faren en tiårsplan for å nå verdenstoppen

Han heter Lucas Braathen, er 19 år og har mellomnavnet Pinheiro. Det skyldes at moren er brasiliansk. Lucas er norsk alpinsports nye komet, og han kommer fra Hokksund.

– Og du har klart å lande etter sjetteplassen i verdenscuppåpningen i Sölden?

– Jada, det var rett til fysiske tester på Olympiatoppen og så på barmarkstrening. Så det var kjapt tilbake til hverdagen, sier Braathen.

Ingen ungdomstid

– Hva ligger bak fremgangen?

– Jeg vil si at det har vært mye ofring. Det har vært mye jobbing i form av trening, og den har vært med mer langsiktige mål enn kortsiktige.

– Ofring? Hva har du ofret?

– Det du vil kalle normal ungdomstid, lite festing og lite tid med venner. Mer tid i gymsalen og i bakken. Da jeg var ung, handlet det om å komme seg til Juvass, mest mulig tid på breen. Det var skole mandag til torsdag og så opp til Juvass på torsdag og hjem på søndag. Slik var det stort sett hver helg. Det ble mange timer i bil med pappa. Og ferier ble brukt til treningssamlinger.

"Gærn" pappa

– Aner jeg at det står en gæren pappa bak?

– Hehe, jada en gæren pappa her og, ja ...

– Hvordan var pappa?

– Kjempestreng fra dag én, altså fra da jeg bestemte meg for at jeg ville bli best. Han har tatt harde tak, men det handler kun om ting som er nødvendig for å kunne lykkes. Jeg hadde nok ikke fått noen sjetteplass i Sölden uten hjelp fra pappa.

– Kjempestreng pappa, det høres ikke bra ut, Bjørn Braathen?

– Nei, og jeg hørte han sa det på TV 2 i går kveld, ja. Jeg har vel vært ganske bestemt på at vi skal - så langt det er mulig - gjennomføre de planene vi har lagt, uavhengig av vær eller om Lucas en dag ikke hadde lyst. Men fakta er jo at dette nesten aldri har vært tema, for Lucas sin store styrke er målbevisstheten. Den har han hatt hele tiden. Jeg har aldri presset på når det gjelder resultater, men vært opptatt av å være fokusert og yte innsats på trening.

La tiårsplan

– Hvordan begynte dette?