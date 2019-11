Regjeringen i Beijing har lenge hevdet at andre lands myndigheter fyrer oppunder demonstrasjonene i Hongkong. Den siste advarselen mot slik antatt virksomhet kommer fra Shen Chunyao, et høytstående medlem av den kinesiske Folkekongressen.

– Vi vil bestemt vokte oss mot og forhindre fremmede makters innblanding i de indre anliggende i Hongkong og Macao, sa Shen til pressefolk fredag.

Han anklaget fremmede makter for å stå bak både separatisme, undergravende virksomhet, infiltrasjon og sabotasje.

Ifølge nyhetsbyrået AP kan uttalelsen være et signal om at regjeringen i Beijing vil gripe direkte inn for å få vedtatt nye lover i Hongkong. Disse vil potensielt kunne hindre utenlandske politiske grupper i å drive politisk virksomhet i byen.

Den tidligere britiske kolonien Hongkong er en del av Kina, men området har omfattende indre selvstyre. Den kinesiske gambling-byen Macao er en tidligere portugisisk koloni.

(©NTB)