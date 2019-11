Det er tøffe tider i bilbransjen. Mange produsenter sliter ennå med etterdønningene av finanskrisen for drøyt ti år siden.

I tillegg kommer store kostnader til elektrifisering og selvkjørende teknologi. Mange føler på konkurransen fra kinesiske bilmerker som begynner å yppe seg – og i tillegg er det stor usikkerhet rundt både hvordan bilene skal selges – og eies – i årene som kommer.

I en slik situasjon tvinger det seg også frem nytenking, som det vi nå ser fra de to store bilprodusentene Fiat Chrysler Group (FCA) og franske PSA som står bak merkene Peugeot, Citroën, Opel og DS.

De to har nemlig kommet langt i forhandlinger om å slå seg sammen. Det skjer mindre enn fem måneder etter at FCA hadde kommet langt i prosessen med å fusjonere med Renault, noe som imidlertid ble stoppet fra franske hold.

FCA og PSA: Sammen kan de danne en ny bilgigant. Foto: Scanpix.

Eie 50 prosent hver

At FCA lenge har letet etter en partner, er ingen hemmelighet. Da Fiat-konsernet tok over amerikanske Chrysler for noen år tilbake, var det to selskaper med mange utfordringer som slo seg sammen.

Slik har det også fortsatt å være. FCA har slitt med å gjøre de mange ulike merkene sine suksessrike. Samtidig har det gått mange rykter om overtagelser og fusjoner. Den tidligere FCA-sjefen Sergio Marchionne la aldri skjul på at han mente selskapet hans var for lite – og at han så på muligheter for å gjøre det større.

Marchionne gikk bort i fjor, men planene om å ekspandere stoppet ikke med det. Snarere tvert imot.

Når så store selskaper slår seg sammen, snakker vi mange komplekse forhold. Men rammene rundt det hele virker forsåvidt ganske enkle. Planen skal være at de to skal eie 50 prosent hver i et fusjonert selskap. Ifølge analytikere må PSA i praksis betale en overkurs på rundt 30 prosent hvis vi ser på hva de to selskapene i dag er verdt i aksjemarkedet.

PSA har blant annet mer moderne bilplattformer enn det FCA nå sitter på. Det kan gi gode effekter i starten. Videre fremover vil mye handle om å samkjøre modellutvalget og begrense antall plattformer

Imponerende snuoperasjon

Til gjengjeld får de en svært viktig tilgang til det amerikanske markedet. Her står også FCA sterkt, med merker som Jeep og Ram. FCA tjener gode penger i USA, men sliter langt tyngre i andre markeder.

PSA har på sin side vært gjennom en imponerende snuoperasjon de siste årene, ledet av toppsjefen Carlos Tavares. Han ble headhuntet fra Renault og har gjennomført en omfattende ryddeprosess i konsernet. Da Tavares kom inn, var PSA i store problemer. Nå ser det betraktelig lysere ut, samtidig som modellutvalget hos flere av merkene har fått et solid oppsving.

Tavares har også fått en god start som Opel-eier. PSA overtok merket fra amerikanske GM tilbake i 2017. Da hadde Opel levert røde tall i en årrekke. PSA har på kort tid klart å snu til overskudd, selv om det fortsatt er betydelige utfordringer hos Opel.

Opels nye elbil, Corsa-e, er basert på teknologi fra PSA-konsernet. Dermed får man ned utviklingskostnadene betydelig. Her er bilen på førvisning i Norge.

Bygger nesten 9 millioner biler

Hvis fusjonen går gjennom, vil den omfatte merker som Fiat, Jeep, Dodge, Ram, Chrysler, Alfa Romeo, Maserati, Peugeot, Citroen, DS og Opel. Det nye selskapet vil bli verdens fjerde største bilprodusent, etter Volkswagen, Toyota og Renault/Nissan-alliansen.

FCA og PSA blir i bransjen sett på som en god match. Én ting er at de vil utfylle hverandre i mange markeder. De har i dag også mange merker som ikke direkte konkurrerer. Samlet sett vil de komme ut styrket på en rekke områder.

Det som også er svært viktig her, er stordriftsfordeler. Samlet bygger de to i dag opp mot ni millioner biler årlig. Ved å slå seg sammen, vil de kunne kutte utviklingskostnader med flere milliarder årlig. Det er svært kostbart å utvikle nye biler. Da er det viktig å ha flest mulig produserte biler å kunne fordele disse kostnadene på.

Å produsere biler er svært kostnadskrevende. Store volumer er viktig for å kunne regne hjem utviklingskostnadene. Foto: Scanpix.

Legge ned fabrikker?

Er det så noen skjær i sjøen her? Ja, så absolutt. Fagforeningene møter tradisjonelt planer som dette med en betydelig dose skepsis. Både i USA, Frankrike og Italia er man skeptiske til hva et fusjonsert selskap kan bety for arbeiderne og antall fabrikker. Også franske myndigheter kan komme til å lage problemer. Den franske staten har en betydelig eierandel i PSA. Politisk sett vil garantier for arbeidsplasser i landet stå sentralt.

Samtidig er mye av poenget med å slå seg sammen, at et nytt selskap må kunne drives mer effektiv enn de to hver for seg. Deler av bilbransjen sliter med stor overkapasitet på produksjonssiden. Dermed blir denne heller ikke effektiv nok. Skal man virkelig hente ut stordriftsfordeler, vil det være en betydelig sjanse for at fabrikker rett og slett blir lagt ned.

