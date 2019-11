USAs president Donald Trump er født og oppvokst i New York. I samme by bygde han tårnet som bærer hans navn.

Men nå melder Trump at han ikke lenger ønsker å være bo i byen, og bekrefter at han har meldt flytting til sitt eksklusive golf- og feriested Mar-a-Lago i Palm Beach i Florida.

– Dårlig behandlet

– Jeg har blitt behandlet meget dårlig av de politiske lederne, både i byen og i staten. Få har blitt behandlet verre, skriver Trump på Twitter.

New York-guvernør Andrew Cuomo var kjapt ute og responderte.

– Det er ikke akkurat slik at Trump betalte skatt her uansett. Han er deres nå, Florida, skriver han på Twitter.

I sin Twitter-melding skriver Trump at han betaler millioner av dollar i skatt til staten hvert år, men ifølge New York Times er ikke dette mulig å ettergå, ettersom presidentens personmelding ikke er tilgjengelig for offentligheten.

BRUKES TIL TOPPMØTER: Mar-a-Lago i Florida har blitt benyttet både privat og til viktige politiske møter med amerikanske og internasjonale toppskikkelser under Trumps presidentskap. Foto: Joe Cavaretta

Brukt boligen lite

Formelt meldte Donald og Melania Trump flytting sent i september, skriver New York Times.

Trump har bodd i Trump Towers, som ligger på Fifth Avenue siden 1983. Siden han ble president har han kun brukt 20 dager der, ifølge NBC News. Til sammenligning har han brukt hele 99 dager på Mar-a-Lago i Florida, hvor han nå melder flytting til.

Ifølge New York Times kan flyttingen til Florida være økonomisk gunstig for presidenten og hans arvinger, ettersom staten hverken skattlegger personlig inntekt eller arv.