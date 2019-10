Klokken 00.20 natt til fredag fikk Troms politidistrikt inn melding om en truende kvinne i 30-årene i Tromsø sentrum.

– Vi fikk inn melding om at hun var verbalt truende, og hadde én kniv i hver hånd, sier operasjonsleder Karl Erik Thomassen til TV 2.

Kuttskader i halsen

Hendelsen skjedde ved Strandtorget i Tromsø, hvor der er flere utesteder. Politiet rykket ut bevæpnet.

– Så langt har vi kartlagt at tre personer har fått kuttskader, uten at vi vet hvor alvorlig dette er, sier operasjonslederen.

En kvinne har blitt påført kuttskader i armen, mens en annen har fått kutt i halsregionen. Kvinnen som bar kniv fikk også kuttskader.

Alle tre er blitt sendt til sykehus.

Kvinnen i 30-årene ble pågrepet uten dramatikk klokken 00.28, åtte minutter etter at politiet ble varslet om hendelsen.

Kjent for politiet

Politiet kjenner ikke til foranledningen til hendelsen.

– Vi har ingen opplysninger om at de kjenner hverandre, eller foranledningen til hendelsen. Men kvinnen er kjent for politiet fra tidligere straffedommer, blant annet for bæring av kniv, vold og trusler. Men disse dommene ligger litt tilbake i tid, sier operasjonslederen.

Det var tilfeldig forbipasserende som meldte om knivepisoden.

– Vi fikk inn ganske mange meldinger, så dette er en situasjon som ble observert av mange.

– Politiet jobber nå med å kartlegge vitner, og har allerede utført noen vitneavhør, sier Thomassen.