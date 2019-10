Torsdag er det halloween, og mange store og små har kledd seg ut.

Men noen steder i landet har ikke kvelden gått helt smertefritt.

I Lørenskog er to 15 år gamle gutter bortvist fra området Kjenn, etter at de ble mistenkt for å ha kastet egg på hus i et boligområde.

Det skal trolig også være avfyrt fyrverkeri.

Foreldrene til de to er blitt kontaktet, opplyser politiet.

Tente på søppelbøtter

Sør-Vest politidistrikt melder om at ungdommer har gått rundt i området Røyneberg på Sola og kastet egg, samt tent på søppelbøtter.

#Sola meldinger fra området Røyneberg om ungdommer som går rundt og kaster egg, samt tenner på bossdunker. Politiet er på stedet og søker etter mistenkte. Det er ikke meldt om større skader. — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) October 31, 2019

– Vi er på stedet og søker etter mistenkte. Det er ikke meldt om større skader, melder de.

– Ulovlig

Også i Agder har det vært problemer.

Politiet opplyser der at de har fått en rekke meldinger om at egg, mel og doruller er blitt kastet på hus og biler.

– Vi har fått flere meldinger om oppskytning av fyrverkeri, og egg som går veggimellom. Vi har noen navn på blokka, disse vil bli fulgt opp i ettertid, sier operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane i Agder politidistrikt til TV 2.

Særlig oppskytning av fyrverieri ser de alvorlig på.

– Dette er kun lov ved særskilt tillatelse, så dette er ulovlig, sier Kleivane.

Disse forholdene har så langt ikke ført til noe betydelig skade på bygg og biler.

– Men det er veldig kjedelig for dem som blir utsatt for det, sier operasjonslederen.