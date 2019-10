– Jeg her verken jobbet for eller tenkt på noen omkamp, da er dette en naturlig konsekvens, sier Hareide til Vårt Land.

Takker Hareide

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad takker forgjengeren for innsatsen og samarbeidet.

– Jeg vil takke for den jobben han har gjort for partiet og den støtten han har gitt meg, både før og etter vi gikk inn i regjering, sier Ropstad til TV 2.

– Jeg har forståelse for at han ikke ønsker renominasjon, men samtidig regner jeg med at han kommer til å være en viktig stemme i samfunnsdebatten i mange år fremover og at han kommer til å være en viktig poltiker for KrF på Stortinget frem mot 2021, sier Ropstad.

Vil ikke ha omkamp

Knut Arild Hareide tapte kampen om å få flytte Kristelig Folkeparti over til venstresiden i norsk politikk høsten 2018, og trakk seg som partileder da et flertall på partiets landsmøte ønsket å gå inn i Erna Solbergs regjering.

På spørsmål om tidspunktet for kunngjøringen, svarer han følgende:

– Det er ett år etter landsmøtet i fjor. Jeg har alltid respektert KrFs valg ved hver korsvei. Og må også respektere det de tok i 2018. Det er riktig av meg å få bort alle spekulasjoner om omkamp.

Det borgerlige regjeringsalternativet fikk 98 stemmer, mens 90 stemte på Hareides alternativ om å gå i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Hareide hadde da ledet Kristelig Folkeparti siden 2011. Han har sittet på Stortinget siden 2009 og var miljøvernminister fra juni 2004 til oktober 2005.

Knut Arild Hareide 1991: Innvalgt i kommunestyret i Bømlo som 18-åring.



1998: Politisk rådgiver for daværende kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun (KrF).



2001: Statssekretær i Finansdepartementet under pert-Kristian Foss (H). Samme år ble han innvalgt i KrFs sentralstyre.



2003: Valgt til andre nestleder i KrF.



2009: Innvalgt på Stortinget på utjevningsmandat.



2011: Valgt til KrF-leder Dagfinn Høybråten.



2018: Tapte kampen om retningsvalg for KrF.



2019: Gikk av som partileder 17. januar og takket nei til gjenvalg til Stortinget i oktober.

Hareide vil fortsatt være i KrF.

– Det vil jeg være, men på en annen måte. Jeg vil innta den posisjonen som Kjell Magne Bondevik, Valgerd Svarstad Haugland og Dagfinn Høybråten har i andre posisjoner utenfor Stortinget. De har alle vært gode støttespillere og forbilder for meg, sier han.

Samtidig varsler den tidligere partilederen at han ikke vil være taus.

– Og jeg vil vise bredden i KrF. Selv om vi har tatt et valg, må vi ha en bredde med oss. Kjell Ingolf er tydelig på at han ønsker dette, sier Knut Arild Hareide.