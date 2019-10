Det har stormet rundt Arsenal-kaptein Granit Xhaka siden søndagens 2-2-kamp mot Crystal Palace.

Arsenal-kapteinen ble byttet ut i andreomgang. Han ble sendt av banen til øredøvende pipekonsert fra sine egne supportere hjemme på Emirates Stadium i London. På vei av banen reagerte sveitseren med å kaste av seg drakten og kapteinsbindet, mens han tydelig ropte «fuck off» til supporterne.

En rekke eksperter reagerte sterkt på Xhakas oppførsel, men midtbanespillerens unnskyldning har latt vente på seg.

Nå har Arsenal-kapteinen omsider kommet med en forklaring på opptrinnet, og samtidig en beklagelse.

– Etter å ha brukt en stund på å reflektere over hva som skjedde på søndag, så vil jeg gi dere en forklaring, og ikke bare et kjapt svar, skriver Xhaka i en pressemelding via Arsenals Twitter-konto.

The following is a message from Granit Xhaka... pic.twitter.com/YG5lBKmQvi — Arsenal (@Arsenal) October 31, 2019

– Scenene som fant sted i forbindelse med at jeg ble byttet ut, påvirket meg veldig. Jeg elsker denne klubben og vil alltid gi 100 prosent, både på og utenfor banen. Min følelse er at jeg ikke blir forstått av fansen, og jeg har blitt hetset både på kamper og i sosiale medier de siste ukene og månedene, og det har virkelig såret meg. Folk har sagt ting som «drep din kone» og «håper din datter får kreft». Det gjorde meg opprørt og jeg nådde et kokepunkt da jeg opplevde stemningen på stadion på søndag, fortsetter han.

– I situasjonen som oppstod lot jeg meg rive med, og jeg oppførte meg på en måte som viste manglende respekt for gruppen av fans som støtter vår klubb, laget vårt og meg selv. Dette var aldri min intensjon og jeg er lei meg for om det var det folk trodde, mener Arsenal-kapteinen, og legger til:

– Mitt ønske er at vi igjen får gjensidig respekt for hverandre, og igjen husker hvorfor vi elsker fotball. La oss gå videre med positive tanker fremover, konkluderer han.

Manager Unai Emery fortalte etter kampen mot Palace at Xhaka var «knust og lei seg». Arsenal skal ha tilbudt Xhaka rådgiving, ifølge BBC.

– Jeg mener vi bør beklage når vi gjør individuelle feil. Det er i hvert fall det jeg foretrekker, og vi anbefaler ham å gjøre det, sa Emery.

Spanjolen ønsket ikke å legge ytterligere press på kapteinen.

– Jeg trenger ikke en unnskyldning fra ham. Han er langt nede nå, og vi må støtte ham. Både jeg og han vet at det var feil, men han er knust nå. Det første skrittet er å få ham opp på beina igjen, mente Emery.