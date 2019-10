Oskar fra Skien fikk først oppmerksomhet i 2016, da han kledde seg ut som USAs kommende president Donald Trump.

I 2017 var han Nord-Koreas Kim Jong Un, og i fjor hentet han det hjem til Norge. Da kledde han seg ut som Frp-politiker Sylvi Listhaug.

– Man skal ikke undervurdere at barn får med seg hva som skjer i verden, sier mamma Siri Marte Norder Apneseth til TV 2.

Årets kostyme

At 11-åringen er samfunnsengasjert er åpenbart for de fleste, og Apneseth forteller at det er Oskar som selv bestemmer hva han skal være når han går Knask eller Knep.

– Vi som foreldre syns det ble litt mye oppmerksomhet i fjor, og sa vi skulle roe det litt ned i år, forteller mamma Siri Marte Norder Apneseth til TV 2.

Derfor tok Oskar saken i egne hender, og skapte sitt eget kostyme for Halloween 2019.

– Han klipte parykken som han brukte da han var Listhaug, og brukte dressen fra da han var Donald Trump. Sykkelhjelmen er hans egen, forteller Apneseth.

Dermed ble Oskar fra Skien til Storbritannias statsminister Boris Johnson.

Samfunnsengasjert

Apneseth forteller at det er mye humor i familien, og at de ofte har det gøy med barna. Rundt middagsbordet diskuteres det i tillegg nyheter fra verden over.

– Han er vant til at Dagsrevyen står på, og han leser VG selv. Jeg tror unge i dag får med seg mer enn det man gjorde før, sier hun.

HALLOWEEN: Oskar i kostymet fra både 2018 og 2017. Foto: Privat.

Hun understreker at han kler seg ut i de samfunnsaktuelle kostymene fordi han selv syns det er gøy, og at det hele er satire.

– Dette bestemmer han selv. Han vurderer hva han skal kle seg ut som, og snakker litt med oss om det. Som han sier selv, det er nok å ta av, forteller Apneseth.

Knask eller knep

Torsdag har 11-åringen gått Knask eller Knep med vennegjengen, og på turen i nabolaget har selskapet blant annet bestått av en varulv, et skjelett, en klovn og en ninja.

– Han syns det er gøy å kle seg ut, men han er nok også opptatt av godteriet, forteller moren.

Hva neste års antrekk blir er ikke sikkert si, men Apneseth forteller at Russlands president Vladimir Putin alltid er plan b.

– Det blir jo litt drøyt å sende han ut i nabolaget i bar overkropp på hest, men jeg ser jo at Christian Ringnes gjorde det i år. Så vi får se, sier hun.