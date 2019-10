Misfornøyd Carlsen ville ikke snakke med pressen etter remis

Caruana leder bronsekampen

Finalen spilles over tre dager, med to partier med timesjakk torsdag. Her er det tre poeng for seier, 1,5 poeng ved remis. Fredag spilles det to mye partier timesjakk, mens mesterskapet avgjøres lørdag med fire partier hurtigsjakk (2 poeng for seier) og fire partier lynsjakk (1 poeng for seier). Førstemann til 12,5 poeng vinner.

Etter det første partiet torsdag er stillingen 1,5-1,5. I bronsekampen leder Fabiano Caruana (USA) 3-0 etter seier mot russiske Jan Nepomnijasjtsji (Russland) i det første partiet.

(©NTB)