Stavanger Oilers - Vålerenga 1-1, 2-2 etter straffer

Serieleder Oilers så lenge ut til å gå på et tap, men en utligning ved Dan Kissel 56 sekunder før slutt sikret spillerforlengelse og så straffeslag, som Mathias Trettenes avgjorde til hjemmelagets fordel.

Etterpå var VIF-trener Roy Johansen meget skuffet over å se tre poeng ryke. Han var spesielt misfornøyd med en utvisning til VIFs Linus Rotbakken gitt tre minutter før slutt for å skyte pucken bort. TV-bildene viste at pucken gikk i pleksiglasset. Oilers utlignet så i overtallsspillet.

– Hele hallen ser at pucken er nær glasset, bortsett fra dommer Owe Lüthcke. Det er surt at det er dommerne som kommer i fokus og avgjør kampen. Han tar den avgjørelsen. Hvis han er i tvil skal det komme oss til gode. Det blir litt parodi når den utvisningen da blir direkte avgjørende for kampen, sa Johansen, som stemplet dommerteamet som bånn og avgjørelsen en generaltabbe.

Johansen får støtte av Oilers' Tommy Kristiansen.

– Det var ikke utvisning. Vi fikk et power play vi ikke skulle hatt, men det driter jeg i, sa Kristiansen, som gledet seg over seieren.

– Ble nok fyrt opp

Den første perioden ble stemplet som «den verste vi har hatt» av Tommy Kristiansen, som før kampen gikk ut og sa at det ikke var så spesielt å møte VIF nå for tiden.

I midtperioden ble det derimot litt tøft for hjemmelaget.

Da tok VIF ledelsen i power play ved Tobias Lindström etter sju minutters spill. Han scoret sitt første mål på fire kamper med et fint langskudd.

– Ble VIF fyrt opp litt ekstra av Kristiansens uttalelser før kamp? ble Oilers-stjerne Mathias Trettenes spurt i pausen.

– Det ble de nok, og det var nok meningen også. Det er bare bra, svarte Trettenes.

Holdt unna

VIFs Linus Rotbakken utvist med tre minutter igjen for å skyte pucken ut av spill. TV-bildene viste at pucken traff pleksiglasset, men dommeren sto på sitt – til tross for protester fra VIF-leiren.

I det påfølgende overtallsspillet utlignet Oilers ved målkongen Dan Kissel da det var 56 sekunder igjen.

Det ble spilleforlengelse og så straffeslag. Mathias Trettenes satte den avgjørende straffen, som sikret seier.

Oilers er serieleder med 39 poeng. Vålerenga er på fjerdeplass med 27 poeng.