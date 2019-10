Årets Halloween er godt i gang, og tradisjonen tro er det stor konkurranse blant kjente navn for å vinne «Beste kostyme».

Halloween, som egentlig skal være en skummel kveld, er ofte spekket av alt fra kreative og sexy kostymer, til kjendiser som kler seg ut som andre kjendiser.

Det er heller ikke sjeldent kostymene skaper rabalder.

Under fjorårets Halloween fikk blant annet fotballspilleren Rafinha tyn for å kle seg ut som en terrorist, og her til lands rykket politiet ut til det som viste seg å være et Halloween-kostyme med et falskt våpen. Sistnevnte endte med 15.000 kroner i bot.

Kronprinsparet

Det har derimot ikke vært noen skandaler hittil i år. Og mens kjendisene i Hollywood gjør seg klar til Halloween, har kvelden allerede begynt i Norge.

Kronprinsparet er blant dem som har kledd seg ut for anledningen.

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit har ikke lagt ved noen beskrivelse av kostymet, men de minner mistenkelig mye på Rich og Margot Tenenbaum, spilt av Gwyneth Paltrow og Luke Wilson i 2001-komedien The Royal Tenenbaums.

Kevin Hart

Av de kjente navnene i landet over dammen, har blant annet komiker Kevin Hart gjort seg klar for kvelden.

Han har kopiert Dwayne «The Rock» Johnsons legendariske antrekk fra et bilde tatt i 1994.

The Rock har flere ganger fått tyn for bildet, og måtte blant annet forsvare antrekket da han gjestet det britiske programmet The Graham Norton Show.

Kim Kardashian

Kim Kardashian har kledd seg ut som Reese Witherspoons karakter Elle Woods fra filmen Lovlig blond. Filmen handler om en fasjonabel ung kvinne som sliter med å bli tatt seriøst på jusstudiet.

Kim Kardashian studerer selv juss, og det kan være hun kjenner seg igjen i karakteren.

Hun gjenskapte til og med søknadsvideoen til Elle Woods i klassikeren, hvor hun taler sin sak for å få plass på jusstudiet på Harvard.

Jessica Biel

Ekteparet Justin Timberlake og Jessica Biel har vært kjærester siden 2007, og har nærmest blitt kjent for å holde sammen år etter år.

Til tross for deres lange fartstid sammen innrømte nylig Biel at hun aldri har hørt noen av Timberlakes gamle boyband-låter.

– Sånn går det når du innrømmer å aldri ha hørt en N'sync-låt, skriver hun på instagram.

Timberlake har kledd seg ut som noe som ligner på en mikrofon.

Heidi Klum

Selve dronningen av Halloween-kostymer, den tidligere supermodellen Heidi Klum, har enda ikke avslørt årets kostyme.

Hun har derimot lagt ut flere videoer under påkledning, og flere tusen følger utviklingen på instagram.

Det gjør vi også, og saken oppdateres!