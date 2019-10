Bruktbilmarkedet i Norge er preget av store variasjoner. Det er utrolig mye å velge mellom, uansett om du vil ha dyr, billig, stor, liten eller sær bil.

Og så finnes det noen som er helt unike. Som bilen Peder fra Sørskogbygda, ikke så langt fra Elverum, har lagt ut til salg.

Dette framstår også som et utrolig bra tilbud. Her får du nemlig bokstavelig talt to biler i ett. Nærmere bestemt fordelen fra to stykk Opel Vectra, som er montert sammen.

Så hvis du vil ha en bil helt uten bakdeler – da er denne perfekt!

Her har noen helt tydelig fått en "god" ide. Og i motsetning til veldig mange andre "gode" ideer som aldri blir realisert, har denne blitt det. Hvordan selve jobben er gjort, får vi ikke vite. Men de to Vectra-fordelene henger tydeligvis godt sammen og bilen er kjørbar. Om enn på en noe spesiell måte, vil vi tro...

Trenger litt plass

– Den er satt sammen av to helt fungerende Vectra 2.0 og begge delene er fortsatt kjørbare. Bilen(e) er utrolig morsom å kjøre når man er flere og har litt plass, forteller Peder i annonsen som for øvrig er illustrert med bilde tatt på det som ser ut som isbane. Der bør jo denne farkosten være helt i sitt ess!

Peder legger til:

– Så på papirene er det en Vectra med 8-sylindret 4-liters motor og 250 hk, firehjulstyring og firehjulstrekk (om førerne samarbeider godt). Ideell til event, teambuilding, utdrikningslag med mer.

Denne Opelen begynner å bli sjelden vare

Slik ser denne Vectra-generasjonen ut, i hel utgave.

Ikke noe smykke

Akkurat det tror vi ham absolutt på! Uansett hvor mye erfaring du har som sjåfør: Noe sånt som dette har du neppe kjørt før! Peder legger forresten ikke skjul på at bilen(e) ikke er perfekt, hvis noen skulle tro det:

– Ikke noe smykke å se på, litt løse plastikkdeler og bulker, men alt fungerer. Litt ymse med eksosanlegg og dårlige batterier, forteller selgeren.

Hva tror du så du må betale for en så unik bil? Vel, her står ikke prislappen akkurat i forhold til graden av sjeldenhet. Den doble Opelen blir nemlig din for bare 8.000 kroner. Skulle du bli lei av den (eller gi den opp), er det her ifølge Peder vrakpant på begge bilene, dvs 6.000 kroner. Da har du ikke mye å tape!

Husker du denne Opel-klassikeren?

Her later bilen til å være i sitt rette element! Faksimile fra www,finn.no.

Klikk her for å se hele annonsen på bilen

Useriøs kjøper

Helt til slutt: Å få registrert denne bilen er naturligvis ikke mulig, hvis du skulle tro det. Det er da også Peder helt åpen på.

Noe sier oss også at han er lei folk som virker interessert, men ikke følger opp. Han slår nemlig fast dette:

– Fortsatt til salgs grunnet useriøs kjøper som aldri dukket opp... Så førstemann med penger får bilen.

Så hvis du er ute etter en bil med bare fordeler – ja, da er det bare å slå til nå!

(Mange takk til våken Broom-leser Jørn-Eirik som tipset oss om annonsen)

