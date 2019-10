Fotballkamper skal være trygge for alle

Etter hendelsene på Åråsen og den påfølgende debatten rundt bruk av pyroteknikk, er det naturlig å knytte noen kommentarer til hvordan Norges Fotballforbund (NFF) vurderer bruk av pyroteknikk.

Kommentarene vil ikke direkte relateres til hendelsene i kampen lørdag fordi saken nå er til behandling i våre ulike juridiske utvalg.

Det aller viktigste er at fotballkamper skal gjennomføres på en trygg og sikker måte for alle på stadion.

Her har også norske myndigheter forpliktet seg ved å ratifisere Europarådets konvensjon som omhandler sikkerhet og trygget under gjennomføring av idrettsarrangement og spesielt fotballkamper. Vi er i en pågående dialog med Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap (DSB) samt Kulturdepartementet (KUD) om implementering av konvensjonen.

Bruk av ulike typer pyroteknikk under fotballkamper har vært et tema i mange år.

Faktisk har vi i Norge, i dialog med supportergrupperingene, gått i bresjen for å tillate en viss form for kontrollert bruk. Dette for å redusere graden av ulovlig og farlig bruk. NFF har derfor, gjennom flere år, tillatt bruk som en del av displayet på stadion som oppbygging til kampen. Dette være seg på indre bane eller på avgrensede deler av tribuneanlegget. Ordningen ble innført en tid tilbake med intensjon om å redusere den ulovlige og farlige bruken av pyroteknikk.

Denne sesongen har NFF gitt godkjennelse for bruk av pyroteknikk i forbindelse med 144 kamper i de to øverste divisjonene. Norge er altså et av de mest liberale landene i Europa når det gjelder tillatelse for bruk av pyroteknikk.

Det at NFF har tillatt dette, har vakt interesse i flere land og vi er kjent med at tilsvarende ordninger er vurdert i Sverige og Danmark. Samtidig er vår holdning møtt med skepsis, spesielt i UEFA. UEFA har i sine konkurranser nulltoleranse mot bruk av all form for pyroteknikk.

Heldigvis opplever vi få hendelser som den på lørdag. Det skal vi være glade for.

Det er ikke vanskelig å finne eksempler på nasjoner som, totalt sett, har betydelig større utfordringer en vi har. Dette synes vi supportergrupperingene og klubbene skal ha honnør for.

Samtidig er NFF uenige med enkelte fra supportermiljøene som ønsker at vi skal tillate vilkårlig blussing på tribunene underveis i kampene, f.eks ved scoringer.

Vi mener det er uforsvarlig å at det på en trang tribune skal tillate bruk av pyroteknikk for å feire mål og seiere. Vi håper publikum ser den sikkerhetsmessige utfordring med at en skal tillate bruk av bluss som holder en varme på over 1000 grader celsius i gledesrus eller frustrasjon på en tettpakket tribune. Faren for antennelse og at andre blir skadet er for høy. Det er en grunn til at både Forsvaret og Politiet har sikkerhetsbestemmelser som regulerer bruk av knallskudd og røyk.