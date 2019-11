Neste år er det klart for premiere på den 25. Bond-filmen i rekken. Det er allerede kjent at Daniel Craig er med i hovedrollen i filmen, som har fått navnet "No Time to Die".

Tradisjonen tro blir James Bond å se bak rattet i flere grombiler. Blant annet klassikeren Aston Martin DB5 og en midtmotors Valhalla. Sistnevnte er en hyperbil utviklet i samarbeid med Red Bull Racing, som for øvrig blir en direkte konkurrent til McLaren P1.

Bilen får rundt 1.000 hk, og blir kun produsert i 500 eksemplarer. Så her snakker vi en av de heftigste Bond-bilene, i alle fall i nyere tid.

Superleggera

I tillegg til DB5 og Valhalla, er det nå også klart at nye Aston Martin DBS Superleggera blir med i neste Bond-film.

Dette er bilen som kombinerer eleganse med rå kraft og spinnville ytelser. Det understrekes av motoren i bilen, en 5,2 liters V12er med doble turboer.

Beistet yter ikke mindre enn 725 hk og 900 Nm! Det betyr ytelser selv Bond bør respektere. 0-100 km/t er i mål på 3,4 sekunder, mens toppfarten er 340 km/t.

I motsetning til biler som Vanquish S og DB11, gjør nye DBS Superleggera langt mer ut av seg. Blant annet er fronten betydelig hissigere å se på, med en ny og dominerende grill.

Brede hofter over bakhjulene, og ikke minst den markerte hekken, gjør ikke Superleggera noe mindre brautende…

Det er mange grunner til å få med seg den neste og 25. James Bond-filmen. Dette er én av dem. I tillegg er flere scener spilt inn i Norge.

Nå kan du kjøpe James Bond-bilen

Superlett

Dersom du er stødig i italiensk, vet du at navnet Superleggera betyr «superlett». Aston Martin har benyttet lettvektsmaterialer rundt om hele bilen, både aluminium og karbon.

Her er du sjef over 725 hk.

Dessuten er aerodynamikken kraftig forbedret sammenlignet med for eksempel DB11.

Faktisk leverer nye Superleggera tidenes beste marktrykk i en Aston Martin-modell, med opptil 180 kio.

Dermed er det mye som ligger til rette for at James Bond igjen skal ha redskapen i orden når den nye filmen har premiere våren 2020.

Dette er for øvrig også filmen hvor flere scener i spilt inn i Norge, blant annet ved Atlanterhavsveien.

Se flere bilder av den nye Bond-bilen her:

