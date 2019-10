Hendelsen fant sted ved 02.30-tiden natt til søndag 18. november i fjor, på utestedet Blå langs Akerselva i Oslo sentrum.

To menn i 20-årene ble knivstukket, mens gjerningsmannen kom seg unna.

Mannen meldte seg for politiet dagen etter knivstikkingen, og har siden sittet varetektsfengslet.

Dømt

Nå er 18-åringen dømt til fem år og seks måneders fengsel for drapsforsøk på den ene mannen, og grov kroppsskade på den andre.

Han er i tillegg dømt for to tilfeller av trusler.

Av dommen fra Oslo tingrett går det fram at det hadde vært amper stemning mellom 18-åringen og de to andre fra de ankom utstedet.

Det oppstår deretter en situasjon med trusler, før den dømte mannen angriper de andre med kniv.

Dette skjer i baren like ved dansegulvet. Deretter oppstår det en kaotisk situasjon, som fører til at også en annen person blir skadd, samt at gjerningsmannen kommer seg unna.

Del av miljø

TV 2 har tidligere fått opplyst at tiltalte er kjent for dem fra mange tidligere saker, samt at han har tilknytning til gjengen Young Bloods.

Han er tidligere bøtlagt flere ganger, noe som etter rettens vurdering er skjerpende i saken. Skjerpende er også det faktum at han hadde med seg kniv og knivstakk inne på et utested som er åpen for alle over 23 år.

18-åringen får noe strafferabatt for å i avhør ha innrømmet å ha utført knivstikkene.

Dommen på fem år og seks måneders fengsel er derfor ett år kortere enn aktors påstand i saken.