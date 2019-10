Liverpool slo ut Arsenal i en meget målrik åttedelsfinale i ligacupen onsdag.

Straffesparkkonkurranse måtte til for å skille lagene etter 5-5 ved ordinær tid. Fra krittmerket var Liverpool best med 5-4.

Etter kampen varslet samtidig manager Jürgen Klopp at Liverpool kunne komme til å trekke seg fra turneringen som følge av at kvartfinalene kolliderer med klubb-VM

Kvartfinalene i ligacupen spilles etter planen 17. og 18. desember. Da er Liverpool opptatt med VM-spill.

I dialog med Liverpool

Torsdag opplyser inmidlertid både BBC og Sky Sports News at det pågår samtaler mellom Anfield-klubben og turneringsledelsen for å løse situasjonen.

Semifinalene i ligacupen spilles i januar, mens finalen går 1. mars.

EFL bekrefter overfor Sky Sports at Liverpools kvartfinaleoppgjør mot Aston Villa kan bli flyttet til januar, og til datoene da semifinalene opprinnelig skulle bli spilt.

– Vi er i diskusjoner med Liverpool for å identifisere en alternativ dato for deres kvartfinalekamp mot Aston Villa, bekrefter EFL overfor den britiske TV-kanalen.

Dersom kampen flyttes til januar, må imidlertid EFL finne en ny dato for den ene kampen i semifinalene. De står fast på at finalen ikke vil flyttes fra 1. mars.

– En ny problemstilling

Fra før har Liverpool fått utsatt Premier League-kampen mot West Ham lørdag 21. desember. Første kamp tilbake i Europa etter VM for klubblag er mot Leicester 26. desember.

– Dette er en problemstilling som Det engelske fotballforbundet ikke har vært kjent med de siste årene siden engelske lag ikke har vunnet Champions League på sju år. Det er et kjempeproblem for dem som setter opp terminlisten. De kan selvfølgelig ikke spille to kamper på samme dag, poengterte TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

– Jeg tror at dette er to turneringer (VM for klubblag og ligacup) Klopp kunne klart seg uten. Det er et valg som må tas. Det ligger ikke i Liverpools hender, understreket han.