– Hvordan kunne han gå løs?

– Det plager meg at hun skulle forlate verden på denne måten. Det plager meg at dette var en varslet handling. Det sier Bjørg Marie Skeisvoll Hereids ektemann gjennom nesten femti år, Lars Johan Hereid til TV 2.

Det har gått litt over åtte måneder siden hans sa farvel til kona si for siste gang. Da hadde de vært og handlet byggematerialer til ferieboligen i Haugesund, da hun bestemte seg for å gå innom kirkegården for å legge ned blomster på en familiegrav.

I det hun forlater mannen sin ved bilen snur hun seg mot ham og sier:

«Nå må du ha det godt, Lars. Ta vare på deg selv».

– Jeg så på henne. Når du har vært gift i nesten femti år, så er ikke det sånt man sier til hverandre daglig. Så var hun overrasket selv over hva hun sa. Så lo hun og smilte, lukket bildøren og gikk, forteller enkemannen.

Ektemann Lars Johan Hereid og sønnen Lars Johan Skeisvoll Hereid. Foto: Per Haugen/TV 2

Angrepet av mann med øks

På Vår Frelsers gravlund blir Bjørg Marie angrepet av en mann med øks.

– Jeg så på nyhetene at det hadde vært en hendelse på kirkegården. Da frykter man det verste. Men jeg tenkte at hun nok hadde truffet kjentfolk, så jeg ventet med å ringe. Og før jeg kom så langt fikk jeg en telefon fra politiet.

På sykehuset blir Lars Johan møtt av politi, prest og helsepersonell. De forteller at de har sendt bilder av Bjørg Maries skader til Haukeland universitetssykehus.

– De sa at hodeskadene var så alvorlige at hun ikke ville overleve.

Hadde hunden bundet rundt livet

Da Bjørg Marie ble drept hadde hun familiens elghund, fem år gamle Balder, knyttet i bånd rundt livet. Familien har fått vite at gjerningsmannen stoppet to små barn som kom tilfeldig forbi åstedet og spurte dem om de kunne holde hunden hans.

Hunden Balder ble senere funnet sittende fast i hekken rett ved der Bjørg Marie lå på bakken, fremdeles bundet til henne. Han hadde trolig forsøkt å flykte. I dag mener familien at Balder er traumatisert.

Familien mener hunden Balder, som var til stede under drapet er traumatisert.

– Han vil ikke ha fremmede folk bak seg når vi gå tur. Da markerer han, stopper og slipper dem forbi. Det har jeg aldri opplevd før etter at kona mi ble drept, forteller Lars Johan.

Psykotisk

I dag sitter Lars Johan og de to sønnene igjen med flere spørsmål. For mannen som er tiltalt for drapet på Bjørg Marie er en kjent kriminell. Domfelt over tjue ganger, med store rusproblemer og en lang historie innen psykiatrien. Sommeren 2017 ble han siktet for ran og voldtekt. Da ble han vurdert utilregnelig.

– Det ble vurdert at han var farlig. At det var stor gjentakelsesfare og at han var kronisk psykotisk. Da skjønner ikke jeg at man kan vurdere at han var skikket til å være ute blant andre folk, sier sønnen Lars Johan Skeisvoll Hereid.