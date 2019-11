Ekspertene strides om hvem som vinner Skal vi danse: – Går videre på å være sexy

På lørdag er det klart for kvartfinale i Skal vi danse. Det er den tidligere toppbloggeren Emilie Nereng (23), treningsbloggeren Jørgine Vasstrand (30), den tidligere verdensmesteren i svømming Aleksander Hetland (36) og YouTuber Victor Sotberg (28) som kjemper i teten.

Sotberg og Hetland fikk 40 poeng tre uker på rad. Likevel er det en annen deltaker som dras frem som favoritt av dansenestor Trond Harr.

Uenig med årets dommere

I videoen øverst i saken kan du høre Skal vi danse-dommerne Tore Petterson og Merete Lingjærde fortelle at alle kan vinne årets sesong.

Følger man med TV 2 Sumo-serien Dansebobla, vet man at damene i danseprogrammet mener dommerne er for strenge mot dem.

Dommerne på sin side hevder at kvinnene ikke har tatt til seg kritikken på samme måte som mennene.

ÅRETS DOMMERE: Trine Dehli Cleve (f.v.), Egor Filipenko, Merete Lingjærde og Tore Petterson. Foto: Cornelius Poppe

– De må bare trå til og jobbe hardere, da. Det er ikke noe annet enn det, sier Lingjærde, før Petterson avbryter:

– Vi gir beskjed om hva vi ønsker deltakerne skal jobbe med. Gjør de det, får de poeng for det. Nå ser man at guttene kanskje har vært flinkere til å ta til seg tilbakemeldingene. Jentene går kanskje litt videre på at det er fint å være sexy og pen, men det holder ikke i en dansekonkurranse. Her må man levere god dans.

Den tidligere Skal vi danse-legenden Trond Harr (75), er ikke enig med årets dommerpanel.

Internasjonalt nivå

Harr, som var en folkekjær dommer i flere sesonger av Skal vi danse, er en ivrig seer.

Han sitter hjemme med notatblokk under direktesendingene, og har gjort seg opp en klar mening om hvem som fortjener å vinne.

– Jørgine og Jørgen. De leverer solide saker, jeg må nok si det. Danselæreren er så god, og det hjelper. De rene linjene, de er trofaste mot danseteknikken. De kunne gjort det bra i internasjonale stevner, om de droppet noen av løftene.

KJENT FJES: Trond Harr er kjent, både som internasjonal dommer og dansetrener. Foto: NTB/Scanpix

75-åringen sier at nivået er skyhøyt i årets sesong, og at deltakerne er langt flinkere enn hva man kan se i både Sveriges og Danmarks utgave av Skal vi danse.

– Det hadde vært gøy med en landskamp. De hadde fått juling!

Som nestleder for sportsdans i Norges danseforbund, er han imponert over samtlige par i kvartfinalen. Han ønsker også å rose alle danselærerne.

– Alle som er igjen nå kan vinne. Victor og Rikke er et stødig par. Det er en forbrytelse å glemme Emilie og Santino også. Jeg setter nok likevel Aleksander og Nadya som favoritter til andreplassen.