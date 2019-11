– Visste at Norge brøt EØS-reglene om trygd

Etter Nav-skandalen om at norske borgere har blitt uskyldig dømt for trygdesvindel helt opp til Høyesterett ble kjent, har den ene advokaten og dommeren etter den andre bedyret at de ikke har hatt kjennskap til at EØS-reglene ble tolket feil.

Dette stiller advokat Arild Humlen seg undrende til, ettersom EFTA-domstolen, som behandler saker om mulige brudd på EØS-reglene, to ganger har dømt Norge i saker som regjeringsadvokaten har ført for retten.

– Jeg tror ikke det er ukjent for alle i det hele tatt. En ting er at det har vært holdt tilbake informasjon om dette, og prosedert i strid med dette, i flere år i flere sammenhenger, både strafferettslig og sivilrettslig, men å påstå at det har vært ukjent er rett og slett ikke mulig, sier Humlen til TV 2.

De to EFTA-dommene mot Norge han snakker om falt i 2013 og 2017, og handlet om sykehusopphold og barnetrygd. Spørsmålet i begge saker var hvordan forordningen fra 2012 om trygdeytelser skulle praktiseres.

Regjeringsadvokaten tilbakeviser

Regelverket gjelder alle trygdeutbetalinger. Men lederen for regjeringsadvokatens kontor, Fredrik Sejersted, mener EFTA-dommene ikke har noe med Nav-sakene å gjøre.

– De gjaldt helt andre spørsmål, og en annen del av regelverket. Den første gjaldt vilkår for barnetrygd, og den andre betaling for sykehusopphold etter en trafikkskade. Ingen av sakene reiste de spørsmålene som nå er oppe i Nav-saken, sier Sejersted til TV 2.

Han holder fast ved at regjeringsadvokatembetet før Nav-skandalen ikke har vært kjent med at norsk praksis, hva gjelder sykepenger og arbeidsavklaringspenger, har vært i strid med EØS-retten.

– Undergraver borgernes rettigheter

Humlen mener det umulig kan stemme, og viser til at forordningen fra 2012, som er en forenkling av tidligere regler, gjelder for alle trygdeytelser, uavhengig av hvor langt oppholdet i et annet land er.

Prinsippet er at nasjonale regler ikke skal stå i veien for at EØS-borgere kan reise fritt mellom medlemslandene, og at det du har krav på i ett land, har du som hovedregel fortsatt krav på om du befinner i et annet EØS-land.

– Det står sågar i den ene dommen fra 2013 at man er klar over at den norske lovgivningen tilsynelatende stemmer med EU- og EØS-systemet, men at praksisen er i strid med lovverket i EU og EØS, sier advokaten.

Dette ble stadfestet i 2017, sier han.

– På nytt tapte Norge i EFTA-domstolen, der det da det ble klartgjort hvordan disse trygdekoordineringene var ment å virke innad i EU og EØS-regionen.