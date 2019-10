Det var i det svært populære radioprogrammet «Radioresepsjonen» at Tore Sagen kom med utspillet som nå får flere til å reagere.

I innslaget «Flauhetskonkurransen» i tirsdagens sending sammenliknet han blant annet «negere» med aper og mente at de klarte seg dårligere i samfunnet enn hvite mennesker.

– Ganske sykt

Blant de som reagerer er komiker Jonis Josef. På Instagram skriver han:

«Dette er ganske sykt å melde Tore Sagen, selv på et humorprogram. Selv om det er en kontekst er dette idiotisk å melde. Om du til og med ikke står inne for disse tankene - legitimerer du i hvert fall disse tankene til en haug av mennesker der ute som hører på dere hver dag. Skam deg mann, dette er dårligere greier. Jeg har alltid synes du har vært en hyggelig og fin fyr, men dette er ikke greit.»

– Feilet på begrepet humorist

Samfunnsdebattant Nastaran Marie Kowkabi har skrevet et lengre leserinnlegg til VG hvor hun raser mot komikeren.

– Når folk stiller spørsmålstegn om dette er humor eller sant, så har man jo feilet på begrepet humorist, sier hun.

Kowkabi forteller at hun ble kvalm av å høre radiosendingen.

– Når jeg hørte opptaket ble jeg fysisk dårlig. Jeg er lei av å være en fullverdig del av et samfunn som likevel ikke anser meg som en fullverdig del av det. Vi tar den samme fighten om og om igjen. Det er unødvendig.

Tore Sagen peker på at dette ikke er ment rasistisk, men dette kjøper ikke Kowkabi.

– Det er ikke en diskusjon om dette er humor eller rasistisk. Dette handler om at vi i moderne tid har hatt to terrorangrep som bygger på disse holdningene. At Tore Sagen underbygger disse er ikke akseptabelt, understreker hun.

– Utvilsomt sterk kost

Redaksjonssjef i NRK Underholdning Rune Lind sier de har full forståelse for at «rase-delen» har skapt reaksjoner.

Til de som skulle være i tvil: jeg er ikke rasist. Jeg synes rasisme og fornektelse av menneskeskapte klimaendringer er noe av det flaueste som finnes. — Tore Sagen (@ToreSagen) October 31, 2019

– Virkemidlene som brukes er sterke, og hvis ting tas ut av sin sammenheng, så er det utvilsomt sterk kost. Det brukes ord som i dagligtale er forkastelige. Poenget i innslaget er imidlertid det motsatte av det som det nå dannes et inntrykk av. Intensjonen er å formidle at det er forkastelig å være rasist. Innslaget er en tydelig kritikk av klimafornektere og rasister, det er det satiriske poenget i innslaget, og det kommer tydelig fram når en hører hele innslaget og hører de andre programledernes reaksjoner, sier Lind til TV 2.

Tore Sagen selv nekter for at han er rasist.

– Til de som skulle være i tvil: jeg er ikke rasist. Jeg synes rasisme og fornektelse av menneskeskapte klimaendringer er noe av det flaueste som finnes, skriver han på Twitter.