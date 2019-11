Det svensk/kinesiske bilmerket Polestar med klare Volvo-aner har vi hørt om lenge. Nå er de endelig på plass i Norge med Eurpoas første showroom som nylig åpnet i Oslo. Senere skal de følge på i Bergen, Trondheim og Stavanger. Showrom – fordi det ikke er en bilbutikk.

– Ja det er riktig. Dette er først og fremst et utstillingslokale, ikke en butikk. Vi har verter her som kan vise deg bilen. Du kan ta på den, se på den, sitte i den og få svarene på de spørsmålene du eventuelt måtte ha. Bestille den gjør du selv på nettet. Det forklarer Alexander Hørthe, som er daglig leder for Polestar i Norge.

Bakgrunn fra Tesla

Han er altså sjefen for Norges aller nyeste bilmerke. 34 åringen er bosatt på Fornebu, like utenfor Oslo og har kontor i samme bygg som Volvo, på nettopp Fornebu.

Her sees Brooms Benny Christensen i samtale med Polestar-sjef Alexander Hørthe

– Ja – hadde litt flaks med den, altså. Jeg har faktisk gå-avstand til kontoret, smiler Hørthe.

Men selv om likhetene til Volvo er mange og de har kontorer i samme bygg, er Hørthe tydelig på at dette er to forskjellige og separate bilmerker.

– Selvfølgelig er det synergier her. Men det er svært viktig å presisere at Volvo og Polestar er, vil og skal være, to forskjellige ting. Vi er konkurrenter og kjemper i stor grad samme marked. Polestar 2 og elektriske Volvo XC40 bygger på mye av den samme teknikken, men vi slåss ikke nødvendigvis om de samme kundene, tror 34-åringen.

Hørthe har absolutt elektrisk bakgrunn. Han kommer fra Tesla. Hvor han gikk gradene, som det kalles.

– Jeg er utdannet innen reklame og merkevare. Jeg tror nok også at min Tesla-bakgrunn var viktig da Poletstar ansatte meg. Tesla var jo på samme måte som Polestar en "start up-bedrift". Det skal bli spennende og sikkert litt krevende også, å bygge opp Polestar her i Norge.

De tester ut kinesisk bil i Oslo

Polestar 1 i forgrunnen er en ladbar hybrid. Volummodellen i starten blir Polestar 2 som er elbilen i bakgrunnen.

Elbil som volummodell

– Dette er noe du må gå inn i med hele deg. Jeg er ganske fersk i denne jobben og har vært her bare i syv uker. Men jeg kan bekrefte at dette er både spennende og energi-givende. Ikke minst takket være mange svært gode, positive og dedikerte medarbeidere. Jeg har absolutt "trua" som det heter. Selvfølgelig er vi også litt heldige som lanserer i elbillandet Norge, forklarer Hørthe ivrig.

Polestars første modell er den ladbare hybriden 1, og det er en bil det ikke skal selges mange av i Norge. Denne er mest av alt et utstillingsvindu for design og teknologi og skal bare produseres i 500 eksemplarer årlig. Prisen i Norge ligger på over halvannen million kroner.

Det er hel-elektriske Polestar 2 som blir volummodellen. Produksjonen av den starter snart opp ved fabrikken i Kina. Her snakker vi nok i stor grad om en konkurrent til Tesla Model 3, både i størrelse og pris.

Men også Volvos elektriske XC40 Recharge, blir en konkurrent.

– I Norge skal Polestar 2 koste fra 469.000 kroner. Vi får biler til Norge i mai/juni neste år. De som legger inn reservasjon nå, får bilen sin til neste år.

Polestar har åpnet første showroom i Europa i Oslo. Interessen rundt merket er stor.

Ikke bekymret for kvaliteten

– Interessen rundt bilene har vært stor! Vi har møtt alt fra unge damer på 24 år, til menn godt over 70 år. De lurer på ulike ting, men felles er at de er nysgjerrige på Polestar som produkt. Det liker vi – det er naturligvis viktig å nå bredt ut. Dette er jo en bil for alle, understreker Hørthe.

Det at bilene kommer fra Kina, et land som ikke alle nødvendigvis forbinder med bare god kvalitet, bekymrer ikke Hørthe det dugg.

– Nei, nei, nei ... Absolutt ikke! Kina er langt framme når det gjelder både produksjon og effektivitet. De produserer det kundene vil ha. Godt eller dårlig, dyrt eller billig.

– Jeg kan forsikre om at vi, som et helt nytt bilmerke, ikke har tenkt å gå på akkord med kvaliteten på noen områder. Her er det vi som styrer prosessene rundt produksjonen i vår egen helt nybygde fabrikk og vi skal definitivt være konkurransedyktige – også på kvalitet, avslutter Poestar-sjefen.

Polestar 2 har for øvrig en rekkevidde på 500 kilometer, etter WLTP-normen. Med det sikter den seg inn mot toppsjiktet i segmentet.

Batteripakken er på 78 kWt. Bilen har to elmoterer og firehjustrekk. 408 hestekrefter skal gi 0-100 km/t på under 5 sekunder.

