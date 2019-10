Spesialenheten har opprettet sak mot PST-sjefen

Oslo, NOR 20190329. Politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold på pressekonferansen der han presenteres som ny sjef for PST. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Foto: Gorm Kallestad

Sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Hans Sverre Sjøvold, innrømte i et VG-intervju at han har oppbevart våpen ulovlig.