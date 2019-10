Fristen var opprinnelig torsdag.

Årsaken til utsettelsen er at partene er enige om at de trenger mer tid til å vurdere ulike modeller for nye særaldersgrenser i offentlig sektor, ifølge LO.

– Det har vært krevende forhandlinger, og vi ser at vi trenger mer tid for å komme i havn, sier første nestleder Peggy Hessen Følsvik i LO.

– Vi har en avtale om å finne varige løsninger som sikrer at de som forlater arbeidslivet tidlig på grunn av særaldersgrense, ikke skal komme urimelig ut, sammenlignet med andre grupper. Det er fortsatt målet, men vi trenger å fortsette arbeidet med å finne de gode løsningene fram til februar neste år, sier hun.

