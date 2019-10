– Det er kommet til et punkt i etterforskningen der det ikke er naturlig å ha restriksjoner lenger. Det mente jeg det ikke var sist heller, men nå er politiet enige i det. Det blir et åpent rettsmøte, sier 22-åringens forsvarer Unni Fries til NTB torsdag.

Hun tror Manshaus kommer til å gi en kort uttalelse, men sier at det ikke er naturlig at han vil avgi noen lange forklaringer. Han har vært varetektsfengslet siden angrepet på Al Noor-moskeen og drapet på sin stesøster 10. august.

Ingen restriksjoner

Inntil torsdag hadde ikke politiet kommet med noen begjæring om at fengslingsmøtet skal gå for lukkede dører. Utover at politiet også denne gangen vil be om at varetektsfengslingen forlenges med fire uker, vil de nå ikke be om restriksjoner i fengslingsperioden.

– Vi antar det ikke lenger vil foreligge bevisforspillelsesfare, slik at det ikke vil bli påstått restriksjoner i form av brev- og besøksforbud, medieforbud, isolasjon og lukkede dører, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby i Oslo politidistrikt til Dagbladet.

Politiadvokaten sier at det ikke ligger an til nye politiavhør av siktede, siden siktede fortsatt ikke vil snakke med politiet. Manshaus forklarte seg tidligere, før han senere ikke ønsket å forklare seg mer.

– Det ligger an til at han vil gi en forklaring i forbindelse med første åpne rettsmøte, som sannsynligvis blir kommende mandag. Vi vil da be om fire nye uker. Fengslingen vil da være begrunnet i gjentakelsesfaren, skriver Kraby i en e-post til avisa.

Tolv uker i isolasjon

Til uka er det fire uker siden sist draps- og terrorsiktede Philip Manshaus ble fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett. Førstkommende mandag blir hans fjerde fengslingsmøte. De tre andre møtene har gått for lukkede dører.

Han har hele tiden sittet i isolasjon, med brev- og besøksforbud, i tillegg til medieforbud. Da isolasjonen ble forlenget 21. oktober, innebar det at den samlede isolasjonsperioden fram til mandag vil være på tolv uker.

Manshaus har erkjent de faktiske forhold, men nektet straffskyld.

