Sjokktall fra fersk undersøkelse: 98 prosent av Eliteseriespillere sier de får flest skader på kunstgress

Fotball-president Terje Svendsen mener det ikke er grunn til bekymring.

– Det finnes forskningsrapporter som viser at skadefrekvensen på kunstgress ikke er større og vi har eksempler på spillere som tåler overgangen. Man har ingen faste holdepunkter for å si hva. For klubbene er dette et økonomisk spørsmål. Det er klubbene som avgjør - så fremt det ikke er enighet klubbene imellom at det for eksempel skal være et lisenskrav om at det skal være naturgress.

Få vil ha kunstgress

Det er første gang spillerforeningene i Sverige, Norge og Danmark gått sammen om en felles undersøkelse om spillernes holdning til underlaget. Det sentrale spørsmålet i undersøkelsen var;

Hvis du selv kunne bestemme underlaget i din klubb, hvilket underlag ville du valgt?

I Eliteserien svarte 94 prosent at de ville velge gressbane, mot 91 prosent i OBOS-ligaen.

Blant Toppseriespillerne var det derimot kun 55 prosent som ga uttrykk for at de ville velge gress som som i klubbunderlag.

Hjerteskjærende

Nå mener både Tore Reginiussen og Joachim Walltin at norsk fotball må ta grep.

– Tilbakemeldingene som nå er kommet, må bli tatt på alvor. Det er kanskje på tide å gjøre en endring? Hvis vi i Norge skal konkurrere mot de beste internasjonalt, tror jeg vi også må spille på samme underlag, sier Reginiussen.

Han etterlyser et mer tydelig skille mellom topp og bredde.

– I breddeidrett er kunstgress en selvfølge. Men man skal være forsiktig med å gjøre toppstadion til allidrettsanlegg. Hvis man som åtteåring allerede har spilt på stadion, ødelegger du litt av magien.

NISO-leder Walltin blir provosert over hvor mange gressbaner som skiftes ut til fordel for kunstgress.

– Det skjærer i hjertet. Sør i Norge er ikke klimaet noen unnskyldning. Det handler om ressurser og prioritering. Det er mer penger i fotballen nå enn for 20-30 år siden – da vi kunne spille på gress. Så det er mulig, det er det ingen tvil om. Vi snakker ikke millioner, men milliarder som er brukt på kunstgressbaner. Hvis noe kunne blitt brukt på gressbaner så er selvsagt standarden vært god på de også.