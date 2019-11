På bilmessen i Tokyo har vi fått innblikk i flere nyheter som er på vei inn på bilfronten. En bil er jo etter hvert blitt mye mer enn en bare et transportmiddel. Nå er det i mange tilfeller en svært avansert datamaskin.

Nissan har et utviklingssenter like utenfor Tokyo – der det jobber over 2.000 ansatte. Vi har fått besøke stedet, som er det største av totalt 29 slike såkalte R&D-(research and development)-sentre. Her jobbes det på spreng med å utvikle og videreutvikle måten man tenker bil på.

Vi har fått et innblikk i hvilke nyheter det jobbes med å fullføre akkurat nå – og som vil dukke opp i bilene om ikke så alt for lenge.

En av målsetningene til Nissan er å gjøre avansert teknologi tilgjengelig for folk flest.

1. Innvendig kamera med video:

Vi har sett det demonstrert noen ganger tidligere – men nå begynner det virkelig å nærme seg produksjonsmodellene. Konseptet er altså enkelt og greit: Bruke kamera til å filme bakover – med en skjerm der du er vant med å ha det tradisjonelle innvendige speilet.

Det kan også plasseres kameraer på utvendige speil. Disse sørger for å overvåke blindsonene.

Skjermen kan dessuten vise mer enn bare trafikk. Her kan du også få navigasjonen med piler, innkommende telefonsamtaler og informasjon om bilen.

Flere og flere bilprodusenter jobber med å lage systemer der kamera erstatter tradisjonelle speil. Nissan har planene klare for en ny løsning for det innvendige speilet.

Bedre i mørket

Tanken er at man titter så ofte opp i det innvendige speilet uansett, at det kan være et smart sted å formidle annen nyttig informasjon til sjåføren.

Den nye løsningen skal dessuten være bedre med tanke på rygging i mørket, tett tåke og regnvær.

På grunn av lovverket, er det fortsatt slik at speilet også må kunne fungere som et vanlig speil. Du kan derfor velge visningen som du er mest komfortabel med: Bilder fra kamera eller vanlig speil.

Det kamerabasert systemet skal blant annet gjøre det lettere å se ut i dårlig vær.

2. Bedre støydemping:

Med stadig flere elbiler, kommer også behovet for enda bedre lyddemping. Vind- og dekkstøy blir fort ekstra tydelig, når du ikke har lyden av en forbrenningsmotor i bakgrunnen.

Som verdens største elbilprodusent, er naturligvis Nissan veldig opptatt av denne problemstillingen.

De har faktisk en egen dedikert person som kun jobber med å finne "ulyder" – og avdekke hvorfor de oppstår. Mannen som er godt over middels opptatt av støydemping heter Akihisa Sonobe. Han er høyt respektert i Nissan-systemet, og kallenavnet hans er Takumi, som betyr "mester".

"Putene" foran til høyre i bildet, er den tradisjonelle støydempingen. De sorte platene bak, er nye. Og de gir en helt annen lyddemping! Den hvite platen viser hva som befinner seg inni de sorte "eskene". Det er dette som suger til seg dekkstøy svært effektivt.

Ny verden

På utviklingssenteret viser de oss en spennende nyvinning som er på vei, nemlig en helt ny type støydemping.

Fram til nå har man i stor grad basert seg på tradisjonell lydisolering. Men på R&D-senteret til Nissan har man utviklet en helt ny løsning, som vi får demonstrert. Og det er virkelig en helt ny verden, hva lydisolering angår.

Enn så lenge må den utvikles litt videre, for å bli fleksibel nok til å ligge rundt om i alle kriker og kroker. Men det er man allerede i full gang med. Vi får ikke så mange detaljer om hvordan de gjør det – men demonstrasjonen er i alle fall overbevisende! (se video).

3. Semi mixed reality display

Beklager at vi ikke har klart å finne et godt norske begrep for dette, men vi skal i alle fall forsøke å forklare hva det handler om.

Nissan ønsker nemlig å blande det som faktisk skjer foran sjåføren – med informasjon fra bilen. Her jobber et avansert head up display og en diger skjerm på dashbordet sammen.

Skjermen viser et utsnitt av det som skjer foran bilen. Bilen kan så sende meldinger til føreren, som legger seg der det er naturlig, oppå bildet av trafikksituasjonen foran deg. Hørtes det komplisert ut? Heng med, vi skal forsøke å gjøre det tydeligere ...

Dette systemet blander sammen virkeligheten og informasjon fra bilen. Det brukes både head up display opp i selve vinduet (øverste bilde) og en diger skjerm som vil stå på dashbordet i bilen.

Mye informasjon

Ulike sensorer og kamera rundt om på bilen jobber sammen med GPS-informasjonen som er tilgjengelig, slik at bilen kan varsle om alt fra en fotgjenger på vei ut i veien, at det kommer en bil fra siden, hvor du kan parkere, om du bør bremse ned, om det er ladestasjoner i nærheten og om de er ledige, for å nevne noe.

Systemet kan også fortelle deg om butikker, restauranter og du kan be om tradisjonell kartvisning på skjermen på dashbordet, med pil-visning i head up displayet.

På spørsmål om når noe slikt kan bli å finne på biler fra Nissan, får vi beskjed om at vi trolig må vente tre-fem år til.

Innen den tid har vi nok også fått en god bunke andre nyheter, signert diverse R&D-senter rundt omkring i verden. Aldri før har utviklingen her gått fortere!

Varsling om restauranter og hvor mange stjerner de har, åpningstider og annet kommer også opp i skjermen på dashbordet.

