Vil ha Solberg inn på teppet

30. august gikk den store alarmen i departementet om trygdeskandalen, ifølge arbeidsminister Anniken Hauglie (H).

I en epost til TV 2 opplyser statsministerens kontor at det var først i forkant av statsministerens reise til Jordan og Irak at arbeids- og sosialdepartementet varslet statsministeren om at regelverket hadde vært praktisert feil helt siden 2012 og at enkeltpersoner kunne ha blitt feilaktig dømt og straffet.

– Denne saken ble jeg informert om for i underkant av ti dager siden, da jeg var på vei for å reise til utlandet, sa Solberg til TV 2 onsdag.

Dette får Rødt-leder Bjørnar Moxnes til å reagerte, som nå sender et skriftlig spørsmål til statsministeren.

– Vi vil først ha svar fra henne skriftlig på hennes vurdering på sendrektigheten. Vi ber om hennes syn på NAV og departementet har brukt lang tid, sier Rødt-lederen.

Her er spørsmålet til Solberg I et intervju med TV 2 29. oktober 2019 opplyser Erna Solberg at hun ble informert om praksisendringen i NAV i juni 2019, men at hun først ti dager før TV 2-intervjuet ble orientert om omfanget av NAV-skandalen og "at personer hadde fått dom", fordi det skulle avholdes en pressekonferanse om saken. NAV ble gjort oppmerksom på saken av Trygderetten i juni 2017, departementet ble varslet av NAV i desember 2018, og i slutten av august 2019 gikk etter arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies eget utsagn «den store alarmen» i departementet. Har henholdsvis NAV og Arbeids- og sosialdepartementet brukt for lang tid på å ta nødvendige grep i denne saken, og hva er statsministerens syn på at hun ikke ble orientert om en så alvorlig sak på et tidligere tidspunkt? Kilde: Rødt

– Jeg stusser veldig over at statsministeren først mot slutten av oktober fikk vite om omfanget av skandalen, når Trygderetten ga beskjed til NAV i 2017 og alarmen gikk i slutten av august i år ifølge Anniken Hauglie. Da går det nesten to måneder før statsministeren ble varslet om den største rettspolitiske skandalen av sin egen statsråd.

– Hva tenker du om at statsministeren ikke fikk vite det før?

– Alarmen kan ikke ha ringt veldig høyt. Hvis du som statsråd sitter på en gigantisk skandale uten sidestykke i norsk rettshistorie, og du ikke informerer regjeringens øverste leder må det være noe veldig, veldig rart. Det er det siste i rekken av uforståelige sendrektighet og sommel i den saken her. Vi må legge til grunn at regjeringsmedlemmene er blant de skarpeste vi har, men.... ja.

Vedum: – Forunderlig

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum kaller det «forunderlig» at statsministeren ikke er informert tidligere.

– Det viser igjen hvorfor dette er en sak for kontrollkomiteen, sier han.

Han kaller det «en av flere alvorlige ting» at statsministeren ikke ble informert umiddelbart, slik uttalelsene tyder på.

– Det er mange menneskelige tragedier i denne saken her og det er det som gjør det så ille at det har tatt så lang tid, sier Vedum.

REAGERER: Sp-leder Tryve Slagsvold Vedum. Foto: Marit Hommedal

– Møtes jo hver fredag

Rødt-lederen mener Hauglie burde informert statsministeren tidligere.

– Mange som har kontaktet oss og pekt på at det var litt praktisk for regjeringen at den ikke kom ut i valgkampen, hvis alarmen gikk i slutten av august. Akkurat det skal ikke jeg spekulere i, men må ha svar på hvorfor det gikk så lang tid. De møtes hver fredag rundt kongens bord og det er vel tettere kontakt mellom statsministeren og statsråden om viktige saker.