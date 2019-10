I sin nye selvbiografi «Større enn meg» forteller Aksel Lund Svindal om da han sjekket opp alpinisten Julia Mancuso i 2005.

Han så Mancuso for første gang i Junior-VM i 2002. Den amerikanske jenta tok tre gull da hun konkurrerte i Europa for første gang.

Lund Svindal fikk et godt øye til Mancuso.

«Jeg turte ikke snakke med henne, men hun var supersøt, morsom og utadvendt. Hun gjorde inntrykk uten at vi på noen måte kjente hverandre», skriver han.

Lund Svindal traff Mancuso et par ganger de neste årene, men han pratet aldri med henne.

I 2005 mannet han seg opp.

«En eller annen gang i løpet av VM i Bormio Italia i 2005 må vi ha fått mer kontakt. Kanskje så tilfeldig som at vi havnet i heisen sammen, jeg husker ikke helt. Men noe må ha skjedd, for i løpet av den vinteren ble vi ganske godt kjent», skriver Svindal.

Fikk Tomba-respekt

Kanskje ble Lund Svindal trigget av at alpinlegenden Alberto Tomba også synes Mancuso var søt. Etter at Lund Svindal tok sølv i kombinasjonen var det fest på amerikanernes hotell.

«Den kvelden arrangerte amerikanerne fest på hotellet, og da vi kom inn på festen, la jeg merke til at Tomba sto sammen med Julia Mancuso. Det virket som han prøvde å flørte med henne, selv om hun var 18 år yngre enn ham. Jeg gikk bort til dem, tok Julia i hånda og dro henne med meg ut på dansegulvet. Jeg må ha skjønt at hun var litt interessert i meg, at hun heller ville henge med meg enn med Tomba, for hvis ikke hadde jeg aldri turt å gjøre noe sånt», skriver Lund Svindal.

Lund Svindal tenkte at Tomba ville bli sur, men det motsatte skjedde.

«Tomba ble blid, jeg fikk åpenbart mer respekt fra ham fordi jeg turte å ta tak i Julia, enn for at jeg hadde tatt VM-sølv tidligere på dagen. Julia og jeg danset, og Alberto Tomba smilte bredt. Siden den dagen har han og jeg hatt et veldig fint forhold. Vi tekster hverandre med jevne mellomrom. Tomba bruker sjukt mange emojis. Jeg kjenner ingen som bruker like mange som ham.»

Hemmelig date

Men det skulle ta noen år før Lund Svindal og Mancuso ble kjærester. Etter verdenscupfinalen i Lenzerheide i 2007 inviterte Lund Svindal amerikaneren ut på en «hemmelig» date. Det gikk ikke helt som planlagt.

«Jeg skulle på en date med Julia og hadde bestilt et bord på en restaurant litt i utkanten av byen. Vi var begge såpass kjente i Sveits at jeg tenkte det var lurt å finne et litt rolig sted for å kunne være litt privat. Vi kom til restauranten og ble vist inn mot bordet vårt, rundet et hjørne, og der satt hele redaksjonen til den østerrikske statskanalen ORF. Vi hadde nabobordet. Det ble en mediasak i Mellom-Europa. Resten av uka var fotoapparatene vinklet like mye nedover mot målområdet som oppover i løypa, for å kunne få et bilde av at Julia og jeg snakket sammen», skriver han.