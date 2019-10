Tror svaret kan finnes i de ukjente bilene

Har ukjente spor

Politiet har tidligere gått ut med opplysninger om at det ble funnet strips i huset. En teori er at disse ble lagt her for å lure politiet til å tro at Anne-Elisabeth Hagen var kidnappet.

Videre er det kjent at politiet har funnet et skolesåleavtrykk i boligen.

Etterforskningen har avdekket at skoen, som er av merket Sprox, trolig er i størrelse 45.

Skoen blir solgt på butikken Sparkjøp i Norge, men den selges også utenlands.

Politiet har tidligere uttalt at de også har flere spor som ikke er kjent for offentligheten.