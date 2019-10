I torsdagens episode av TV 2-programmet Landskampen skulle det endelig avgjøres: Tar Norge eller Sverige seieren hjem?

Før finalen ledet det svenske laget 5 - 2 over det norske laget, men dette endret seg raskt under semifinalen.

Nordmennene vant tre av fire dueller, og dermed minsket de Sveriges forsprang til kun ti sekunder.

Under finalens hinderløype på Rhodos gjorde nordmennene flere smarte taktiske valg, og til slutt var det Norge som fullførte først.

Foran det norske flagget kunne Petter Northug (33), Therese Johaug (31), Emil Iversen (28) og Tiril Eckhoff (29) juble for seieren i Landskampen 2019.

Like bak kom de skuffede svenskene Calle Halfvarsson (30), Charlotte Kalla (32), Hanna Öberg (23) og Sebastian Samuelsson (22).

– Viktig å slå Sverige

– Det var jæklig godt å vinne over svenskene, sier langrennsløper Therese Johaug da TV 2 møtte Landskampen-deltakerne tidligere i høst.

– I en periode lå vi under med ganske mye, og så klarte vi å hente oss inn igjen på slutten. Jeg må innrømme at vi bet tennene sammen, var skikkelig skjerpet og ga alt for Norge, sier hun.

VINNERE: Emil Iversen, Tiril Eckhoff, Therese Johaug og Petter Northug. Foto: Håvard Solem/TV 2

Ifølge tidligere langrennsløper Petter Northug ble nordmennene skjerpet da flere seire på rad gikk til svenskene.

– Det ble fryktelig viktig å slå Sverige etter hvert. Konkurranseinstinktet våknet da vi begynte med konkurransene, og det var utrolig bittert å tape og ligge bak i sammendraget, så vi var veldig tent før finalen, sier han.

Fryktet at seieren glapp

Svenskene vant fem av de syv innledende rundene, og nordmennene måtte derfor gjennom flere sure straffer. De fikk elektriske støt mens de monterte Ikea-møbler, de måtte opptre med den svenske nasjonalsangen og de måte spise svensk surströmming.

Nordmennene avslører at de på et tidspunkt fryktet at seieren ville gå til Sverige.

– Seieren var ganske uventet, med tanke på den elendige starten som vi fikk. Så da var det veldig veldig morsomt å kunne vise til slutt hvem som er sterkest, sier skiskytter Tiril Eckhoff.

