Komiker og programleder Christine Koht har kjempet mot en sjelden kreftform siden før jul i fjor.

For en uke siden skrev Koht på Facebook at hun var på luftetur for første gang på elleve måneder.

Fikk pris

Søndag ble hun tildelt prisen «Årets forbilde» under Se og Hørs kjendisgalla, men var ikke i form til å stille på utdelingen.

– Jeg er her for å motta en pris til Christine, og det er helt fantastisk, sier en stolt og rørt Kirsten Koht til TV 2.

Hun legger til at hun gjerne skulle ønske datteren kunne være der, men at det ikke var mulig på nåværende tidspunkt.

– Hun er ikke blitt dårligere, men det for henne å komme hit, da måtte hun kommet i sykebil og blitt bært inn på båre, og det har ikke noen hensikt. Hun er for svak for å klare dette her. Vi må spare det vi kan, og så må vi gjøre dette her for å glede henne, sa moren.

I følge Kirsten skal Christine ha blitt svært glad for å motta prisen.

– Hun synes det er helt utrolig. Hun sier sånn, jammen du vet jo det mamma, jeg har jo en stemme, og heldigvis har jeg klart å bruke den stemmen, også mens jeg har ligget i sykesengen.

Åpen om kreften

Gjennom Aftenposten-podkasten «Koht vil leve» forteller hun åpenhjertig om hvordan kampen mot kreft er.

Hun deler også hyppige oppdateringer på Facebook, der hun beskriver ønsket om en vanlig hverdag.

Å oppnå en slik hverdag, er ingen lek for den optimistiske komikeren. Krefttypen, som kalles slimhinne-melanom, er nemlig både sjelden og aggressiv.

Krefttypen kan ikke behandles med cellegift eller stråling, men med såkalt immunterapi. Den nye behandlingsformen er svært fysisk belastende.

I oktober ble hun likevel flyttet fra Rikshospitalet til rehabiliteringsklinikken på Sunnaas.