Det ble flere tøffe dueller under gårsdagens semifinale i cupen mellom Viking og Ranheim. Verst var det for Ranheims keeper Even Barli, som måtte byttes ut etter en duell med medspiller Aleksander Foosnæs, hvor han fikk et kne i hodet.

– Jeg husker ingenting fra det som skjedde, og fikk ikke med meg at det ble scoring, sa Barli til TV 2 etter kampen.

I det sjuende spillerminuttet tok Viking ledelsen. Samtidig ble keeper Barli liggende igjen på banen.

– Jeg har fått sett situasjonen, og det ser ikke noe godt ut, sier 28-åringen.

Trønderen ble byttet ut etter hendelsen, og kunne forlate banen for egen maskin.

– Jeg ville selvsagt spille og var skuffet, fortvilet og forbanna da jeg ble sendt av banen på stillingen 1-0. Når jeg får tenkt på det i ettertid, og folk har prøvd å få kontakt med meg uten hell, skjønner jeg at å bytte meg ut var det eneste riktige.

Opplevelsen satte en støkk i Barli. Han måtte til legesjekk, og trolig er det ikke snakk om en alvorlig skade.

– Legen kunne konstatere at jeg har vært bevisstløs en periode, og at det var treghet i syn og fokus. Jeg har ikke noe kvalme, og det er bra. Hodet fikk seg en ordentlig trøkk, sannsynligvis en liten hjernerystelse.

Barli har det etter forholdene bra, men må belage seg på noen rolige dager fremover.

– Det var ikke en artig opplevelse, men heldigvis går det ganske bra nå. Jeg føler meg litt forslått og har vondt i hodet, så det blir nok rolig de neste dagene. Jeg håper det går fort over, sier trønderen.