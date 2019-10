Manchester United møter League Two-laget Colchester på Old Trafford i kvartfinalen i Ligacupen. Liverpool spiller borte mot Aston Villa.

Oxford får en tøff oppgave når Manchester City kommer på besøk til Kassam Stadium. Leicester gjester Everton.

Kvartfinalene spilles 17. desember, noe som skaper problemer for Liverpool.

På den tiden er Merseyside-laget i Qatar for å spille VM for klubblag. De røde går rett inn i semifinalen onsdag 18. desember, før finalen skal spilles tre dager senere.

Champions League-mesterne prioriterer å spille VM for klubblag fremfor Ligacupen.

– Om de ikke kan finne en ordentlig dato for oss, og da mener jeg ikke julaften klokken tre, så kan vi ikke spille. Da går motstanderen vår videre. Vi ønsker ikke å bli ofre for dette problemet. Jeg tror mange fra Premier League hadde håp om at Arsenal skulle ta seg videre. Beklager, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp etter straffedramaet mot Arsenal.

Allerede 7. og 8. januar spilles den første runden med semifinaler i Ligacupen. Den andre semifinalen spilles tre uker senere.