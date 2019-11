Dette var øyeblikket Noel Gallagher bestemte seg for å forlate Oasis

Denne høsten er det ti år siden musiker og låtskriver Noel (52) takket for seg og forlot det kritikerroste bandet Oasis – rett før en konsert i Paris.

Mange ergrer seg fremdeles over at bandet bak slagerne som Wonderwall og Don't Look Back in Anger ble oppløst, men musikken lever fremdeles.

Det gjør også striden mellom de to brødrene.

Løy om broren

Noen måneder før Noels endelige avskjed i 2009, måtte de kansellere en konsert på grunn av lillebror og Oasis-vokalist Liams sykdom.

I stedet for å si det som det var, skal Noel ha sagt at det var på grunn av at Liam var fyllesyk. Dette fikk Liam til å se rødt og saksøkte broren. Noel ba om unnskyldning for dette og saken ble lagt død.

Men få dager etter oppstod en ny krangel mellom brødrene. Det var dråpen for Noel, som hadde tenkt tanken på å forlate bandet flere ganger før.

– Jeg hadde vært på randen til å dra et par ganger tidligere. Og jeg tenkte bare: «I kveld er kvelden». Det verste var å forlate publikum, men det var måtte skje, sier Noel Gallagher.

Noel Gallagher (t.v) og broren Liam har bare kranglet siden Noel forlot det engelske bandet Oasis i 2009. Foto: Zak Hussein

– Det var kort gjennomtenkt

Dermed gikk 70 000 tilskuere glipp av Oasis spille, og ingen har sett bandet sammen siden. Avgjørelsen om å forlate bandet ble tatt i baksetet på en bil.

– Det var kort gjennomtenkt bak i en bil. Vi stod utenfor festivalen hvor vi var hovedattraksjonen. Det var en stor krangel i garderoben og jeg satt bak i en bil og roet meg. Da spurte livvaktene meg om vi skulle bli eller dra, sier han i Skavlan.

Skylder på kona til Noel

Ti år senere er det fremdeles strid mellom brødrene. Ofte tar Liam kampen gjennom sin Twitter-konto. Der mener han blant annet at det er Noels kone som setter brems på et møte og Oasis-gjenforening.

– Han fornærmer kona mi mye. Han har fått disse ideene og folk der ute har fått for seg at Oasis skal komme sammen igjen, men at min kone ikke lar meg, sier Noel.

I tillegg har Liam gått ut mot barna til Noel. Han synes alt dette er er et meningsløst og svakt trekk.

– Som om jeg står på kjøkkenet og ber kona mi om å være med og hun sier nei. Greia er at flesteparten som surfer på internett er idioter, sier Noel Gallagher.

Etter splittelsen har brødrene møttes to ganger. Det har alltid endt i krangel.

Var ulykkelig

Noel Gallagher er kjent for å være åpen og ærlig, og til dels vanskelig å intervjue på grunn av hans «frodige» tone.