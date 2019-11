Det er mye interessant kirurgene finner på innsiden av pasientenes kropp.

TV 2 skrev nylig om den britiske mannen som ventet i hele fire år før han våget å gå til legen sin med et svært pikant problem.

Nylig ble det publisert en sak i fagbladet British Medical Journal (BMJ), hvor det helt spesielle neseproblemet til en 48 år gammel mann fra Sydney blir beskrevet.

Nå går det oppsiktsvekkende funnet viralt, og blir omtalt i medier verden rundt.

Mannen, som ikke er navngitt, henvendte seg til Westmead Hospital i Sydney og fortalte at han hadde vondt i nesa.

Det ble tatt MR-bilder av nesa, og bildene avdekket at noe var kilt fast i nesehulen hans.

CANNABIS: Den røde sirkelen markerer hvor kapselen var plassert. Foto: British Medical Journal

Mannen fortalte at han i en årrekke hadde hatt neseproblemer og vondt i hodet. Mannen måtte opereres, og kirurgene dro ut det de kaller «en myk grå masse».

Etter operasjonen konkluderte de med at det faktisk var snakk om en gummikapsel som inneholdt cannabis.

Han fikk den svært sjeldne diagnosen rinolitt.

Smuglet med nesa

Først da skjønte mannen hva som hadde skjedd, og fortalte at han for 18 år siden satt i fengsel, og at kjæresten hans smuglet inn en liten kapsel fylt med cannabis til ham.

Dette er rinolitt: Navnet er satt sammen av de latinske ordene «rhino» og «litt», og kan oversettes til «nesestein». En rinolitt dannes vanligvis rundt et fremmedlegeme, blodpropp eller sekresjon ved langsom deponering av kalsium- og magnesiumsalter.



Over en periode vokser rinolitten til store masse som fyller nesehulen, og kan forårsake blødninger, smerter, bihulebetennelse og rennende øyner.

Han dyttet ballongen opp i nesa for å unngå å bli tatt – men han klarte ikke å fiske den ut igjen etter å ha kommet tilbake på cella.

«Til tross for at han klarte å smugle pakken forbi fengselsvaktene, dyttet pasienten ved et uhell pakken dypere inn i neseboret, og feilaktig trodde han at han hadde svelget den. Han forble uvitende om pakkens tilstedeværelse frem til han ble presentert den uvanlige histopatologi-rapporten,» skrives det.

Da han i etterkant fikk trøbbel med nesa, tenkte han altså ikke på at den forduftede cannabiskapselen kunne ha noe med smertene å gjøre.

Fengslende tilfelle

Kirurgene skriver at etter at kapselen ble fjernet, forsvant mannens problemer med nese og hodepine umiddelbart.

«Så vidt vi vet, er dette tilfellet den første marihuanabaserte rinolitten som er anskaffet i fengsel,» skriver kirurgene.

Videre skriver de at dette er den andre gangen en pasient har fått diagnosen rinolitt etter å ha dyttet narkotika langt opp i nesa. Forrige gang ble det funnet kodein og opium i nesa til en pasient.