Blodig popcorn, heksefingre og skumle muffins

Popcorn med «blodig» sjokolade

1 pose poppet popcorn (kjøp ferdig eller pop selv)

1 dl kremfløte

200 g grovhakket hvit kokesjokolade

3-5 dråper rød konditorfarge

Kok opp fløte i en liten kjele, trekk kjelen vekk fra platen og tilsett grovhakket hvit sjokolade. Sett kjelen tilbake på platen (senk temperaturen, det trenger ikke koke) rør om slik at sjokoladen smelter og du får en jevn/ glatt «saus». Tilsett konditorfarge til du får den fargen du liker.

Ha popkorn i en stor bolle, hell over den røde sjokoladeblandingen, bruk en slikkepott og vend rundt slik at popkorn blir dekket av den røde sjokoladesausen.

Hell popkornet jevnt utover et bakeark og la det stivne. Legg i små kopper eller lag kremmerhus av matpapir. Hvis du skal oppbevare popkornet, ikke sett det i kjøleskapet, da blir det mykt/seigt. Sett på et litt kjølig rom i huset (for eksempel et soverom).

Heksefingre

ca. 300 g kransekakemasse, ferdig kjøpt eller hjemmelaget

8-10 skåldede mandler, delt/splittet slik at de ser ut som negler.

Hele mandler med skall legges i kokende vann til det brune skallet løser. Ta av det brune skallet og del mandlene i to langsetter (slik at de ser ut som negler).

Litt gul og/eller grønn spiselig konditorfarge (kan sløyfes)

Tykk melisglasur tilsatt rød spiselig konditorfarge

Lage kransekakemasse selv :

150 g mandler, skallet kan beholdes på , da får de litt grove fingere!

150 g melis

35 g eggehvite (det tilsvarer eggehviten fra et stort eller to små egg).

Mal mandlene i en mandelkvern. Bland inn melis og rør godt om. Tilsett eggehvite og rør om til du får en fast deig. Pakk deigen inn i plastfolie og legg i kjøleskapet i 3-4 timer før du triller ut heksefingre.

Trill kransekakemasse til en pølse på tykkelse med fingrene. Skjær opp i passe fingerlengder og form til fingre. Bruk en liten skarp kniv til å markere leddene på fingrene. Se på dine egne fingre for inspirasjon. Lag heller fingrene for tynne enn for tykke, og husk at de faller litt utover under steking. Legg en halv mandel ytterst på hver finger, som en negl, og press lett på plass.