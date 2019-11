Krever at Ving-Petter tar ansvar: – Sats på chartertog

Onsdag ble det kjent at hotellkonge Petter Stordalen kjøper Ving etter at den britiske reisegiganten Thomas Cook gikk konkurs i september.

Stordalen er kjent for å være svært opptatt av miljøet, og fokuset står høyt i kurs hos de drøyt 190 hotellene rundt om kring i Norden.

På Nordic Choice sine hjemmesider står det følgende:

«Forurensning, klimagassutslipp og sløsing av naturressurser er en stor trussel mot jorden. Vi vil være en forgjenger og vise at klimapåvirkningen kan minskes, selv med en stor hotelldrift. Derfor er alle hotellene våre ISO 14001-sertifisert.»

Ving er Norges største reisearrangør og har cirka 400.000 reisende årlig. Utslippsdata fra 2017/2018 viser at Ving sine fly slapp ut 890.000 tonn Co2.

Petter Stordalen har også vært i hardt vær for sine private flyreiser. Ifølge en oversikt fra Nettavisen førte hotellkongens private reiser i april et utslipp på omtrent 93,72 tonn CO2.

– Chartertog

Onsdag uttalte Stordalen til E24 at Ving er verdens mest bærekraftige reiseselskap. Talsperson for Miljøpartiet det grønne, Arild Hermstad, mener Stordalen må levere på miljø hvis han skal stå for uttalelsene til E24.

– Det er vanskelig å komme unna at fly og cruise er klimaverstinger. Jeg ser fram til å se hvilke nye tiltak han vil iverksette for å få ned utslippene og miljøbelastningen, sier Hermstad.

Han mener Stordalen og Ving bør satse på chartertog hvis de virkelig vil levere på miljø.

– Stordalen bør ikke bidra til å grønnvaske reiselivsbransjen, så nå forventer vi at Ving gjør alt de kan for å bli et nullutslippselskap så raskt som mulig, sier han.

I tillegg mener Hermstad at de burde være sikre på at Ving bruker bærekraftig biodrivstoff og sikrer seg at klimakompensasjonene de kjøper er best i klassen.

– Hyklersk

Én av de som er mer kritisk på Petter Stordalens kjøp av Ving, er Aftonbladets kommentator Natalia Kazmierska.

For to uker siden uttalte Stordalen at han fikk gåsehud av Greta Thunberg, på onsdag sa hotellkongen det samme da han gikk inn som eier av Ving.

Det mener den svenske kommentatoren er hyklersk.

– Det er spesielt at han for bare to uker siden hyllet Greta Thunberg på samme måte som han nå hyller Ving, sier Kazmierska til TV 2.

Kommentatoren mener ikke Stordalen granskes nok, når han kjøper Nordens største reiseselskap.

– Han hyller dette som en fantastisk mulighet, uten at noen nevner at turisme er en av de største klimatruslene vi har. Jeg mener ikke det passer inn i Stordalens image som klimabevisst, sier hun.