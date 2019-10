Det gikk hardt for seg da Trosa Edanö gjestet Flens IBF i Hammarvallen i serieåpningen i 2. divisjon i innebandy for en drøy måned siden.

Bortelaget hadde skaffet seg en solid ledelse før tredje periode. Trosa-spilleren Jesper Lindgren (24) hadde satt inn 7-2 mot slutten av andre periode. Nå gjenstod bare å kontrollere inn de tre poengene.

– Ble fire ganger så stor

Lindgren hadde neppe sett for seg hva som ventet. Da han skulle blokkere et skudd i den siste perioden gikk det galt.

– Da han skjøt fikk jeg ettersvingen hans direkte på testikkelen. Det var bare smerte, og jeg kjente fort at det var noe som var feil da testikkelen ble fire ganger så stor, sier Lindgren til Innebandymagazinet.

24-åringen ble sendt til sykehus i Nyköping og ble der over natten. Den påfølgende søndagen ble Lindgren operert.

I AKSJON: Jesper Lindgren er en habil innebandyspiller.

– Det ble tatt to røntgen-undersøkelser. Den første så godartet ut, men på den andre så man at testikkelen var ødelagt. Så da måtte jeg operere bort hele, forteller Lindgren.

– Det var noe som var feil

Tre dager senere skjedde det utrolige.

Trosa Edanö hadde hjemmekamp mot Katrineholm. Lingrens lagkompis Rikard Söderström ofret alt da han skulle blokkere et skudd.

– Jeg sidestilte meg med ett bein frem og ett bein bak, men jeg kom litt for nær han som skjøt. Køllen traff meg rett på testikkelen. Man har jo fått en del spark i pungen gjennom karrieren, men jeg kjente med en gang at dette var noe annet. Det var noe som var feil, sier 20-åringen.

Söderström ble sendt til akutten. Han ble operert på natten. 20-åringen måtte operere bort 50 prosent av høyre testikkel.

– MIne sjanser for å få barn er fortsatt store, men om man må ta bort hele testikkelen minsker sjansen med 50 prosent. I ettertid var det tøft, spesielt siden jeg fikk bitestikkelbetennelse. Jeg fikk vondt i hele magen og ryggen når jeg beveget meg. Da dro jeg til sykehuset og ble innlagt igjen. Jeg ble der i tre dager til, sier han.

Fikk ultimatum fra samboeren

For Jesper Lindgren, som måtte operere bort den ene testikkelen, er sjansen for å få barn halvert.

– Det er klart at man er jævlig urolig nå, men jeg har ikke vondt, sier han.

Lindgren hadde nylig sin første trening med beskyttelse.

– Jeg har akkurat begynt å komme i gang med trening igjen. Så kroppen har i det minste begynt å jobbe, sier ulykkesfuglen til TV 2.

Han mener det er viktig å lære noe fra den utrolige testikkel-historien fra Trosa Edanö.

– Det er blitt veldig mye oppmerksomhet. Men det er jo en viktig ting å snakke om. Det er behov for beskyttelse. At dette skjedde er jo smått utrolig, men det beviser også at beskyttelse er nødvendig, sier han.

Også Söderström ser for seg å fortsette innebandykarrieren - men nå med beskyttelse.

– Jeg har fått et ultimatum fra min samboer. Det er beskyttelse som gjelder, forteller han.