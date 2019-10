Ifølge Reuters hadde beslaget en estimert verdi på 300 millioner australske dollar, tilsvarende 1,9 milliarder kroner.

Totalt ble det beslaglagt hele 768 flasker med Sriracha-saus på et godsdepot i Sydney 15. oktober i år.

I tillegg til de flere hundre flaskene som ble sendt med lufttransport fra USA, ble det også beslaglagt åtte esker med chilisaus-flasker fra et kjøretøy, og 26 esker på et hotellrom.

– Dette har vært en kompleks etterforskning, og vi vet at metamfetaminet i denne importen var på vei til et hemmelig laboratorium i Sydney for utvinningsprosessen, sier krimsjef Stuart Smith i delstaten New South Wales i en uttalelse sitert av nyhetsbyrået.

Fire menn er arrestert for smuglingen.