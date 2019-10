Liverpool er videre til Ligacupens kvartfinale etter å ha slått Arsenal 5-4 på straffer etter en utrolig kamp som endte 5-5 ved full tid.

Den neste runden spilles 17. eller 18. desember, noe som skaper problemer.

På den tiden er Liverpool i Qatar for å spille VM for klubblag. De røde går rett inn i semifinalen onsdag 18. desember, før finalen skal spilles tre dager senere.

Champions League-mesterne prioriterer å spille VM for klubblag fremfor Ligacupen.

– Om de ikke kan finne en ordentlig dato for oss, og da mener jeg ikke julaften klokken tre, så kan vi ikke spille. Da går motstanderen vår videre. Vi ønsker ikke å bli ofre for dette problemet. Jeg tror mange fra Premier League hadde håp om at Arsenal skulle ta seg videre. Beklager, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp.

Allerede 7. og 8. januar spilles den første runden med semifinaler i Ligacupen. Den andre semifinalen spilles tre uker senere.

Fra før har Liverpool fått utsatt Premier League-kampen mot West Ham lørdag 21. desember. Første kamp tilbake i Europa etter VM for klubblag er mot Leicester 26. desember.

Torsdag formiddag trekkes Ligacupens kvartfinaler.