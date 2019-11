Brexit-forkjemperen og Storbritannias statsminister Boris Johnson (55) har i lang tid skapt overskrifter som selv britene har sett seg lei av.

Denne uka gjester lillesøsteren hans Skavlan. Forfatter, journalist og programleder Rachel Johnson (54) er ikke fremmed for å gi innblikk i livet til sin mye omtalte bror.

– Han er ikke en god taper, forteller Johnson om storebroren i forbindelse med et tap i en bordtennis mot søsteren. Det førte til et raseri og en brekt tå hos statsministeren.

Se Rachel Johnson fortelle om sin statsminister-bror i Skavlan på TV 2 lørdag kl. 22.30 og på TV 2 Sumo nå.





Gikk på prinseskole

I tillegg til ukens gjest i Skavlan som er hans søster, har Boris Johnson to brødre. Statsministeren er eldst.

Søsknene har hatt en hektisk oppvekst med bosted både i Brüssel, Washington og New York. De ble alle sendt på internatskole av foreldrene.

– Min far sendte oss til internatskole fort, fordi han mente oppdragelse var for viktig til å overlates til bare foreldrene, forteller Rachel Johnson.

Storbritannias nåværende statsminister gikk blant annet på den prestisjetunge og berømte internatskolen Eton College. Der har personer som prins William, broren Harry og Storbritannias tidligere statsminister David Cameron vært elever.

Brøt seg inn på Boris' rom

På skolen var det en særlig spesiell hendelse som rammet Boris hardt.

– Noen gutter brøt seg inn på hans rom og drev hærverk på rommet, forteller Rachel Johnson.

På denne tiden bodde familien også i Brüssel, og Boris hadde passet sitt liggende på senga.

– De fant passet, og de fant ut at navnet hans var Alexander Boris de Pfeffel Johnson. De tegna på passet hans, så de skrev over de Pfeffel og gjorde det til «Pee-pee», forteller hun.

Rachel Johnson har sett sin bror Boris Johnson knekke sin egen tå på grunn av et tap i bordtennis. Foto: Alison Painter/ Skavlan

– Slåssing og rugby

Ikke bare fikk han passet ødelagt og et nytt kallenavn. Siden da har det bare vært familien som kaller han Al eller Alexander. For alle andre går han under mellomnavnet Boris.

Kallenavnet «Pee-Pee» har heldigvis forduftet.

Dette er ikke en uvanlig aktivitet på slike skoler, ifølge Rachel Johnson.

– På engelske internater leter de alltid etter noe å erte andre gutter for. «To rub the corners off» som vi kaller det. Du vet, du går på skolen og foreldrene dine har elsket deg, du har hatt en nydelig dyne og tilgang på kakao. Og når man går på engelsk internatskole så opplever de slåssing og rugby og alt det der, sier hun.