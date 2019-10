NRK: Fire dømt til dødsstraff etter Marokko-drapene

TILTALT: Bilde frigitt av det marokkanske politiet den 20.desember som viser de tre hovedtiltalte, fra venstre Rachid Afatti, Ouziad Younes og Ejjoud Abdessamad etter drapene på norske Maren Ueland og danske Louisa Vesterager Jespersen i Atlas-fjellene i Marokko. Foto: Marokkansk politi / NTB scanpix

Mennene som er tiltalt for drap på en norsk og en dansk kvinne i Marokko, sa i retten at de ønsker at en dødsdom gjennomføres. Fire personer er dømt til døden onsdag kveld.